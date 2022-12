„Herzensangelegenheit“: Nandlstädterin verteilt Weihnachtsgeschenke an Lkw-Fahrer

Von: Andrea Hermann

Teilen

Daumen hoch! Über den Besuch und die Geschenktüte von Cindy Schneppe freute sich dieser Lkw-Fahrer sehr – eine kleine Form der Wertschätzung. © privat

Seit neun Jahren verteilt Cindy Schneppe aus Nandlstadt an Weihnachten kleine Geschenk-Tüten an Lkw-Fahrer. Heuer wurde sie selbst „beschenkt“.

Nandlstadt – Sie hat ein großes Herz für Brummifahrer. Und deshalb machte sich Cindy Schneppe aus Nandlstadt am 25. Dezember wieder auf Tour, um den Lkw-Fahrern, die an den Weihnachtsfeiertagen auf den Autobahn-Parkplätzen ausharren mussten, kleine Geschenktüten zu überreichen. Für Cindy Schneppe, die rund 20 Jahre lang selbst Lastwagen gefahren hat, ist diese Weihnachtsaktion seit neun Jahren eine „Herzensangelegenheit“.

Im Vorfeld der Aktion hatte die Nandlstädterin um Unterstützung gebeten und Plätzchen, Süßigkeiten, Obst und Co. gesammelt. Knapp 250 Weihnachtstüten konnte sie dank der vielen Spenden und trotz einiger Hürden packen, die sie dann am ersten Weihnachtsfeiertag ab 11 Uhr ausgefahren hat.

Und es war einmal mehr ein tolles Erlebnis für sie und ihre Helfer: „In Fürholzen sind wir mit einem Ständchen empfangen worden“, erzählt Cindy Schneppe begeistert: Lieder der US-amerikanische Metal-Band „Metallica“ hätte ein Brummifahrer ebenso zum Besten gegeben wie russische Volkslieder. „Das war Gänsehaut pur.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Mit einem Ständchen wurde Cindy Schneppe (l.) auf dem Autobahn-Parkplatz bei Fürholzen empfangen, als sie ihre Weihnachtstüten verteilte. © privat

Und noch etwas hat sie tief berührt: Russische und ukrainische Fahrer hätten an den Weihnachtsfeiertagen, an denen sie nicht weiterfahren durften, zusammengesessen, gemeinsam gegessen und „einfach das Beste aus der Situation gemacht“, so Schneppe. „Das war so eine Harmonie – da könnten sich viele ein Beispiel nehmen.“

Auch die Gastfreundschaft der ausländischen Brummifahrer sei beeindruckend gewesen: Neben einem Ständchen gab’s für Cindy Schneppe und ihre Kollegen auch Einladungen zu Kaffee, Tee und Schokolade.

Brummifahrer in Not: Im Gewerbegebiet fallen Parkplätze weg

Im kommenden Jahr möchte die Nandlstädterin an Weihnachten wieder auf Tour gehen – „das ist selbstverständlich“, sagt sie. „Der 25. Dezember ist in meinem Kalender schon reserviert.“ Mehr noch: Sie denkt aktuell darüber nach, im Frühjahr kommenden Jahres eine öffentliche Veranstaltung zu organisieren, bei der die Brummifahrer, ihre Arbeitsbedingungen und die vielen Probleme in den Mittelpunkt gerückt werden. Veranstaltungsort könnte aus aktuellem Anlass Freising werden: In der Domstadt werden im Gewerbegebiet Gute Änger die Parkplätze anders ausgewiesen, so dass Dauerparker und Brummifahrer dort nicht mehr parken können. Im Rahmen einer Info-Veranstaltung möchte Schneppe verdeutlichen, „wie notwendig diese Parkplätze für die Lkw-Fahrer sind“. Denn aus eigener Erfahrung weiß sie: „Die Parkplätze an der Autobahn sind brechend voll – die Fahrer müssen ins Gewerbegebiet ausweichen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.