Narhalla Nandlstadt präsentiert beim Inthronisationsball ihre Show: Toller Start in die närrische Zeit

Von: Nico Bauer

Ein Aushängeschild der Narrhalla Nandlstadt ist die Garde, die am Freitag erstmals ihr Programm präsentierte. Das Premieren-Publikum war begeistert und applaudierte lautstark. © Bauer

Die Narhalla Nandlstadt startet in die Faschingssaison: Beim Inthronisationsball hatte unter anderem das erste von vier Prinzenpaaren seinen großen Auftritt.

Nandlstadt – In Oberstdorf hat die Vierschanzentournee begonnen und in Nandlstadt die Vier-Prinzen-Tournee. Sowohl das Skispringen als auch die Faschingssaison starteten mit vielen Zuschauern und emotionalem Ausnahmezustand. Bereits bei der Vorstellung des Prinzenpaares hatte die Narrhalla Nandlstadt die Katze aus dem Sack gelassen, dass man mit vier Prinzenpaaren den Fasching 2023 bestreiten werde. Bei der Inthronisation in der Hopfenhalle machten Angela und Florian Brunnbauer den Anfang. Die Regenten der Faschingssaison 2012 hatten nichts verlernt.

Narhalla Nandlstadt: Ex-Prinz Florian I zeigt mit seiner Dame spektakuläre Hebefiguren

Ex-Prinz Florian I ließ seine Dame in spektakulären Hebefiguren am Ende des Prinzenwalzers unter dem Johlen der Masse quasi durch die Hopfenhalle fliegen. Nach dem fulminanten Tanz war das Paar etwas außer Atem, weshalb Moderator Max Sittenauer witzelte, „dass wir vielleicht doch besser einen Fahrstuhl zur Bühne gebaut hätten“. Zuvor zeigte die Damengarde erstmals in dieser Saison ihre Show und genoss sichtlich die Kulisse mit mehreren Hundert Gästen.

Finales Highlight des Programms war spät am Abend noch die Showtanzgruppe, bei der auch ein Teil der Gardemädels mit dabei ist. Das war schon einmal der Vorgeschmack auf die vier Bälle dieser Faschingssaison.

Bürgermeister Betz bei offizieller Schlüsselübergabe: „Wenn ihr in mein Büro geht, bringt bitte nichts durcheinander

Nicht fehlen durfte die offizielle Schlüsselübergabe. Da es diesmal nicht das eine Prinzenpaar gibt, überreichte Bürgermeister Gerhard Betz den Rathausschlüssel an Narrhalla-Präsidentin Katharina Hörhammer. Und er lobte den Verein, der im vergangenen Jahr mit Corona-bedingter Verspätung im Frühjahr Fasching feierte. „Als es am 2. April dann schneite, fühlte es sich für Fasching passend an“, erinnerte er sich. Betz hatte noch eine Bitte: „Wenn ihr in mein Büro geht, bringt bitte nichts durcheinander.“

Bei der Ordensverleihung gab es diesmal auch maximale Prominenz, weil neben Bürgermeister Betz auch Landrat Helmut Petz und Kreisbrandrat Manfred Danner mitfeierten. Für die Vier-Prinzenpaar-Tournee kündigte Präsidentin Katharina Hörhammer an, dass sich jedes Paar einen Ball aussuche. Bei sonstigen Narrhalla-Auftritten im Gemeindegebiet oder in Nachbarkommunen wird man ohne Prinzenpaar unterwegs sein. „Wir wollen die ehemaligen Paare nicht überfordern“, sagt Hörhammer. Wenn die aus dem Ruhestand reaktivierten Paare aber mehr als einen Ball begleiten wollten, dann seien sie herzlich eingeladen.

Faschingstermine

21. Januar: Nacht der Tracht (18 Uhr, Hopfenhalle); 4. Februar: Schwarz-Weiß-Ball (20 Uhr, Hopfenhalle); 17. Februar: Frauenfasching (20 Uhr, Hopfenhalle); 21. Februar: Faschingsparty mit Kehraus (18 Uhr, Hopfenhalle).

