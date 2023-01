„Sowas fehlt in Nandlstadt“: Ewald Zechner will im Oberbräu eine bayerische Wirtschaft eröffnen

Von: Andrea Hermann

Nach der Renovierung soll im Oberbräu schon bald eine bayerische Wirtschaft eröffnen. Neuer Wirt ist Ewald Zechner. © Hellerbrand/FT

Lange Zeit stand der Oberbräu im Herzen von Nandlstadt leer. Nun soll er wieder mit Leben erfüllt werden. Neuer Wirt ist Ewald Zechner aus dem Landkreis Dachau.

Nandlstadt – Der Gasthof Oberbräu im Herzen von Nandlstadt soll wieder mit Leben erfüllt werden: „Ende Februar/Anfang März“ möchte Ewald Zechner aus dem Landkreis Dachau die Traditionsgaststätte eröffnen. Die Bürger dürfen sich – nach der Renovierung des historischen Gebäudes – auf eine bayerische Wirtschaft mit gut bürgerlicher Küche freuen, kündigt der gelernte Koch und leidenschaftliche Gastronom an.

Bereits Ende 2021 seien erste Gespräche geführt und die Planungen vorangetrieben worden, erzählt Ewald Zechner im FT-Gespräch. Doch nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat das Vorhaben bislang ausgebremst. Nun aber ist es soweit: Die „wunderschöne Wirtschaft“, von der Zechner über Bekannte erfahren hat, soll wie früher wieder zu einem gesellschaftlichen Hotspot werden. Die finalen Pläne stehen zwar noch nicht ganz fest, doch zwischen fünf und sieben Tage pro Woche soll die Wirtschaft ab März geöffnet haben und eine „kleine, klassische Speisekarte“ anbieten – vom Schnitzel bis zum (Sonntags-)Braten. Zechner ist überzeugt: „Sowas fehlt in Nandlstadt.“

Wirtschaft war immer schon sehr beliebt

Der „Oberbräu“ war Anfang des 20. Jahrhunderts als Teil der Brauerei Penker errichtet worden. Viele Bürger haben im einstigen Ballsaal im ersten Stock die Nächte durchgetanzt. Überhaupt war die Wirtschaft äußerst beliebt: Italiener, Inder und noch weitere asiatische Gastronomen hatten später in dem Gebäude an der Freisinger Straße ihr Glück versucht, zuletzt wurde dort auch eine „Tattoo- & Piercing-Bar“ betrieben. Doch seit geraumer Zeit steht das Gebäude leer. Grund: Der Zahn der Zeit hat an dem Haus genagt. Die vergangenen Monate haben Besitzer Peter Geiger und seine Frau Mirjam genutzt, um das Gebäude zu sanieren – mit dem Ziel, dass wieder eine typisch bayerische Wirtschaft entsteht.

Betrieb soll im März starten

Dieser Wunsch soll nun bald Realität werden: Die Sanierung des Oberbräu-Gebäudes ist laut Ewald Zechner abgeschlossen. Aktuell werde „der Gastraum komplett erneuert“, ein Nebenzimmer mit Bar eingerichtet, „und Ende dieser oder Anfang nächster Woche wird die Küche geliefert“. Wenn alles nach Plan läuft, könnte der Betrieb im März starten.

Zwar wird Zechner „in der ersten Zeit vor Ort sein“, doch dann wird er die verantwortungsvolle Arbeit übergeben: „Es gibt eine feste Betriebsleitung“, sagt er. Und das hat auch seinen Grund: Der leidenschaftliche Gastronom hat noch andere Projekte am Start. Seit 2014 ist er Festwirt des großen Zelts auf dem Dachauer Volksfest, führt die Gaststätte Liegsalz in Pellheim sowie den Mittagsimbiss und Lieferservice „Gasteiger“ in der Dachauer Altstadt und wird nun auch noch Festwirt der Maisacher Festwoche.

Betz: „Das ist eine totale Bereicherung für die Gemeinde“

Nandlstadts Bürgermeister Gerhard Betz freut sich sehr darüber, dass der Oberbräu wieder zum Leben erweckt wird: „Das ist eine totale Bereicherung für die Gemeinde.“ Neben einem Italiener, dem „Hills“ im ehemaligen Pilspub (Bar und Restaurant) sowie der Kneipe „Bachwirt“ wird es nun auch eine bayerische Wirtschaft im Ort geben, in der sich Zechner sonntags auch ein kleines Programm vorstellen könnte – etwa Musik. Darüber hinaus stehen den Nandlstädter Bürgern, Vereinen und auswärtigen Gästen in bewährter Weise die Wirtschaften in den Ortsteilen zur Verfügung – das Gasthaus Schapfl in Altfalterbach, der Huberhof und das Gasthaus Kürzinger in Airischwand sowie das Gasthaus Huber in Hausmehring.

