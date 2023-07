Neuntklässler der Mittelschule Nandlstadt feiern: Eine Riesen-Sause zum Abschluss

Absolventen-Abschied

Die Abschlussfeier der Nandlstädter Mittelschule bot jetzt ein würdiges Finale für eine Zeit, die zwar nicht immer leicht war - aber allen Beteiligten positiv in Erinnerung bleiben wird.

Nandlstadt – Auch eine kleine Schule kann Großes leisten. Bestätigen können dies die Entlassschüler, deren Eltern, Lehrer sowie die Bürgermeister der vier beteiligten Gemeinden des Schulverbands: Gerhard Betz aus Nandlstadt, Hans Sailer aus Au, Michael Krumbucher aus Rudelzhausen und Michael Hobmaier aus Hörgertshausen. Denn sie erlebten am Donnerstagabend in der Mittelschul-Turnhalle eine Riesen-Sause. Zum Auftakt der „Quali-Abschlussfeier“ wurde Rektorin Elke Gold philosophisch: „Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern, die anderen Windmühlen“. Mit Zuversicht und Elan sich den neuen Aufgaben zu widmen, das wünschte die Rektorin den Absolventen. „Baut’s Windmühlen!“

Dass er selbst vor 33 Jahren am gleichen Ort gestanden, sein Zeugnis bekommen habe und seinen Weg gegangen sei, daran erinnerte Bürgermeister Gerhard Betz in Gedanken an seine eigene Entlassfeier. Und: „In einer halben Stunde war alles vorbei.“ Dass dies heute anders ist, zeigte das kurzweilige Programm der Feier, das gespickt war mit Highlights. Etwa, als Paula Beer aus Haslach die Bühne betrat und gemeinsam mit Helmut Schranner am Piano den Haindling-Klassiker ihrer Namensvetterin „Paula“ schmetterte. Oder die zweiminütige Theatereinlage „Romeo und Julia“, präsentiert von der 8b – inklusive Liebesszene sowie dem vermeintlichen Tod der Akteure in Kurzversion.

+ Eltern, Schüler, Lehrer und Ehrengäste beim diesjährigen Abschluss der Mittelschule. © Hellerbrand

Der Höhepunkt war erreicht, als die beiden Lehrer der Abschlussklassen, Maximilian Bauer und Ariane Eichenlaub, die Bühne betraten: Sie riefen mit Bildern die Bibione-Abschlussfahrt in Erinnerung, porträtierten anhand von Fotos das Schuljahr und schritten dann zur Zeugnisverteilung. Jedoch nicht, ohne zuvor das gemeinsame Miteinander zu beschreiben, das für Schüler und Pädagogen Höhen und Tiefen bereitgehalten habe. Doch alles sei geprägt gewesen von viel Harmonie, was auch dazu geführt habe, die Leistungsbereitschaft zu fördern, um am Ende ganz stattliche Ergebnisse zu erreichen.

Besonders erfolgreich war Patricia Szabo aus Au als Jahrgangsbeste mit einem Quali-Notendurchschnitt von 1,5. Nicht minder Applaus gab es für Julian Schäftlmeier (1,6), Louis Forster (1,7) und Ashley Deparade (1,8), allesamt aus Nandlstadt.

Neben diesen Leistungen, die mit Gutscheinen belohnt wurden, freuten sich Bauer und Eichenlaub aber besonders über eine weitere Tatsache: Alle 46 Abgänger hätten entweder einen Ausbildungsvertrag in der Tasche oder bereits Gewissheit über ihren weiteren schulischen Weg. Über diesen Verdienst, ein kümmerndes Zusammenspiel von Pädagogen und Beratern, gab es besonders viel Applaus auf offener Bühne. Beeindruckend war auch der Rückblick aus Schülersicht, den Paula Beer begleitet von Adele Timeea am Klavier vortrugen.

+ Aufhorchen ließ auch die frisch formierte Lehrer-Band der Mittelschule Nandlstadt. © Hellerbrand

Aufhorchen ließ auch die frischformierte Lehrer-Band mit Max Bauer am Keyboard, Saralinde Wechslberger an der Gitarre, Sarah Gundel am Bass, Michaela Kirchmaier an den Drums, Afra Schranner mit Querflöte und der auf den Tasten klimpernde Helmut Schranner, die bei künftigen Schulfesten zur festen Einrichtung werden dürfte. Leider ohne Zugabe – denn der Zeitplan drängte, schließlich warteten schon die tänzerischen Darbietungen der Neuntklässler im Walzerschritt, die manche Eltern sichtlich erstaunten.

Wer glaubte, jetzt sei Schluss, irrte. Denn der Abend hatte vor dem Büfett – organisiert vom Elternbeirat um Vorsitzende Kerstin Dietl – noch einen unerwarteten Schlusspunkt. So öffnete sich der Vorhang und die Party-Band Zruck zu dir, bekannt durch stimmungsvolle Auftritte in Bierzelten und Hallen, gab ein mehrstündiges Gastspiel samt Lichtershow. Ein wahres Schmankerl zum Schulschluss.

Martin Hellerbrand