Personalkarussell bei der Nandlstädter Feuerwehr dreht sich

Zu- und Abgänge in den Reihen der Ehrenamtlichen prägten die diesjährige Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Nandlstadt.

Nandlstadt – Zahlen und Fakten bekamen die Mitglieder bei der Versammlung der Feuerwehr zu hören, die in Nandlstadt traditionell im Gerätehaus vonstatten geht. Über die aktuelle Mitgliederzahl von 151 gab Vorsitzender Thomas Bauer Auskunft: 55 Aktive, vier Anwärter, 37 passive und 55 Fördermitglieder zählt man.

Einer der elf Abgänge sorgte dabei kurzzeitig für Heiterkeit im Spritzenhaus. „Daniel Matuschzyk ist weggezogen“, formulierte Vorsitzender Bauer den Abgang des engagierten Feuerwehrlers etwas wehmütig. Aufatmen herrschte dann, als der Vorsitzende schnell den neuen Aufenthaltsort hinterher schob: „Und zwar nach Baumgarten“. Also doch noch in Sichtweite. Bekanntlich hat es Matuschzyk der Liebe wegen in den größten Ortsteil des Marktes Nandlstadt gezogen, wo es eine eigene Feuerwehr gibt. Und bei der sein Schwiegervater in spe, Sebastian Unger, jahrzehntelang das Feuerwehrzepter hochhielt. Zu den weiteren Abgängen aus dem aktiven Dienst zählten Herbert Thoma und Adi Schrödl, die künftig das immer größer werdende Klientel der „Feuerwehr-Senioren“ bereichern. Die Umstellung auf die neue Einsatzkleidung nahm die Feuerwehrführung um Michael Wagensonner zum Anlass, um nur noch die kontinuierlich aktiven Mitglieder aus dieser 27.000 Euro teuren Investition auszustatten.

Doch die Nandlstädter Wehr verzeichnet auch Zuwachs. Neben Johannes Berger und Konrad Frey schlossen sich Sebastian Kühner und Florian Ferdinand an. Für die beiden letztgenannten war es bereits der zweite Kommandanten-Handschlag. So war Kühner zuvor in Airischwand aktiv und ist in Nandlstadt künftig Gruppenleiter. Auch der 41-jährige Ferdinand war bis zu seinem Umzug in den Hopfenmarkt jahrelang Mitglied der Freisinger Wehr und ist FFW-Schiedsrichter.



Martin Hellerbrand