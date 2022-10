Pulli-Sprinter und Edel-Fans: Beim Nandlstädter Hopfenfestlauf trotzen sie dem Regen

Teilen

Trotz miesen Wetters widmeten sich die Teilnehmer beim Jugendlauf voller Elan den 1300 Metern. © Hellerbrand

Mieses Wetter konnte sie nicht stoppen: Zahlreiche Teilnehmer gingen am Samstag beim Nandlstädter Hopfenfestlauf an den Start. Am Ende gab‘s viele glückliche Gesichter.

Nandlstadt – Ein Extra-Lob verdienten sich am Samstagnachmittag 89 Läufer beim Nandlstädter Hopfenfestlauf: Bei Regenwetter, wo man Zweifel hat, den Hund zum Gassigehen bewegen zu können, waren ab 14 Uhr vier Läufe für die verschiedenen Altersgruppen angesetzt worden. Die Organisation hatte wie schon beim letztmaligen Rennen im Jahr 2019 die TSV-Abteilung Ski- und Bergfreunde übernommen, die sich mit Sepp Huber vom LC Freising wieder einen Fachmann für Zeitabnahme und Auswertung an die Seite stellte. Gut gerüstet präsentierten sich auch einige Läufer, die mit Extra-Pulli, langer Unterhose sowie Wintermütze an den Start gingen.

Die jüngste Teilnehmerin war drei Jahre alt

Den Auftakt machten wieder die Kleinsten. Zuerst die allerjüngsten ab Jahrgang 2014, von denen sich 27 dem 650-Meter-Lauf einmal um den Marktkern stellten. Natürlich waren von den meisten Kindern Papa oder Mama mit von der Partie, um ihre Schützlinge am Start und Zieleinlauf kräftig anzufeuern. Siegerin des ersten Laufs wurde die achtjährige Romina Bauer mit 3:03 Minuten für die 650 Meter, jüngste Teilnehmerin war die dreijährige Franziska Buchberger.

Den Startschuss für das Erwachsenenrennen mit 31 Läufern gab Bürgermeister Gerhard Betz. © Hellerbrand

Im zweiten Kinderlauf der Jahrgänge 2012 und 2013 setzte sich Xaver Bauer in 2:40 Minuten an die Spitze, den Jugendlauf der Jahrgänge 2011 bis 2017 über 1300 Meter mit zehn Teilnehmern gewann Julian Bauer vor Kedan Dicenci und Phillip Scholz-Wittig. Dabei war an diesem Tag das Gewinnen zweitrangig, denn jedes Kind bekam nach Durchqueren der Ziellinie von TSV-Vorsitzendem Andreas Steininger und Ski- und Bergfreunde-Chef Steffen Beckert eine Siegermedaille um den Hals gehängt.

Einige Läufer bekamen besondere Unterstützung

Pünktlich um 15 Uhr begann der Hopfenfestlauf für die „Großen“. Bürgermeister Gerhard Betz zückte hierzu die Startpistole, auf deren Schuss sich 31 Teilnehmer ins Rennen machten. Sechs Kilometer galt es zu bewältigen, also viereinhalb Runden über Bahnhofstraße, Mainburger Straße, Marktstraße und Penkerstraße zurück zur Hopfenhalle.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Weil viele Eltern und Großeltern nach den Nachwuchsläufen umgehend den Nachhauseweg angetreten hatten, beschränkte sich die Zahl der Zuschauer an der Hopfenhalle auf zwei Dutzend. Einige Läufer bekamen dabei besonders viel verbale Unterstützung. Vor allem den vier Läufern der Wasserwacht – Johannes Brandmeier, Anton Sauerteig, Anna-Katharina Pichler und Lukas Weimert – entgegnete jeweils frenetischer Applaus ihrer Anhänger, als sie die Halle tangierten.

Im Kreis seiner Fans freute sich Ferdinand Winterstötter (2. v. r.) über seinen erfolgreichen Hopfenfestlauf. © Hellerbrand

Beifall und Anfeuerung gab es auch für andere. Besonders der 70-jährige Moosburger Ferdinand Winterstötter hatte mit dem Damen-Trio Rita Sajok, Christa Stoeber und Annemarie Hutter richtige „Edel-Fans“, die ihn mit „Hop, hop“-Rufen zur Höchstleistung animierten. 48:18 Minuten lautete Winterstötters Einlaufzeit, die ihm zwar nur den letzten Platz einbrachte, allerdings auch den Titel „Sieger der Herzen“.

Als schnellster Läufer durfte sich Jörg Kunstmann in einer Zeit von 23:05 Minuten feiern lassen, Zweiter wurde Thomas Klein (24:14) vor Benjamin Paulini (24:49). Die Damenwertung gewann die 20-jährige Lea Kunstmann mit 25:05 Minuten, gefolgt von Annika Müller (27:25) und Anna-Katharina Pichler (35:43) von der Nandlstädter Wasserwacht.

Martin Hellerbrand

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.