Schlag ins Gesicht: Polizeibeamter erleidet Prellungen und Verletzungen

Ein Streit in der Freisinger Innenstadt eskalierte am frühen Sonntagmorgen. Ein Polizist wurde dabei verletzt.

Streit eskaliert

Zu handgreiflichen Streitereien wurde die Polizei am Wochenende gerufen. Ein Polizist wurde dabei verletzt: Ein Randalierer schlug ihm mit der Faust ins Gesicht.

Freising/Nandlstadt – Jugendliche haben am Sonntag gegen 2 Uhr morgens in der Freisinger Innenstadt randaliert. Die alarmierte Polizei versuchte zu schlichten und verteilte Platzverweise. Zwei Personen waren damit nicht einverstanden, widersetzten sich der Aufforderung und sollten in Gewahrsam genommen werden. In der Folge griff eine der Personen die Polizisten unvermittelt an. „Hierbei schlug die Person ohne Vorwarnung auf das Gesicht einer Einsatzkraft ein, weiterhin bedrohte er die Beamten mehrfach massiv“, heißt es im Polizeibericht. Ein Polizeibeamter erlitte dabei mehrere Prellungen und Verletzungen im Gesicht. Nachdem die „renitente Person wieder unter Kontrolle gebracht war“, wurde sie „aufgrund der starken Alkoholintoxikation unter Begleitung der Polizei“ in ein Krankenhaus gebracht. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Schmerzhafte Begegnung auch in Nandlstadt

In schmerzhafter Erinnerung wird einem 58-Jährigen aus dem Landkreis Freising eine Begegnung am Dreikönigstag bleiben. Kurz vor Mitternacht war der Mann mit seinem Auto auf der Marktstraße in Nandlstadt unterwegs, als er von einer kleinen Gruppe, bestehend aus drei Personen, „durch auffälliges Winken zum Anhalten aufgefordert“ wurde, wie die Polizei Moosburg mitteilt.

Weiter heißt es: „Nach einem kurzen Gespräch schaukelte sich die Stimmung hoch und entwickelte sich zum Streit. Das führte soweit, dass der Unbekannte dem 58-jährigen Autofahrer drei Mal mit der Faust ins Gesicht schlug. Dieser erlitt dadurch einige Blessuren, wurde jedoch glücklicherweise nur leicht verletzt.“ Der Unbekannte wurde zu diesem Zeitpunkt von einem weiteren Mann und einer Frau begleitet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Moosburg unter Telefon (0 87 61) 3 01 80 zu melden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.