Schnelles Surfen in Nandlstadt: Breitbandausbau startet noch in 2022

Am offiziellen Spatenstich nahe der Turnhalle am Schulgelände beteiligten sich (v. l.) Baufirmenchef Erwin Pflügl, Marktrat Thomas Bogner, 3. Bürgermeister Michael Schranner, Ortschef Gerhard Betz sowie die Leonet-Vertreter Martin Naber, Frank Langwieser und Benigna Draschl. © HELLERBRAND

Der offizielle Spatenstich ist erfolgt: In Nandlstadt kann noch dieses Jahr der Breitbandausbau begonnen werden.

Nandlstadt – Der Anfang ist gemacht: Am Freitagvormittag erfolgte im Beisein von Vertretern der Gemeinde, der Baufirma und dem Glasfaservermarkter Leonet der symbolische Spatenstich für das schnelle Internet in Nandlstadt. Die Botschaft des offiziellen Termins: Der Breitbandausbau kann noch dieses Jahr beginnen. Bis zu diesem Punkt waren im Vorfeld entsprechende Vorbereitungen im Rathaus, der Beschluss im Gemeinderat sowie zwei Infoveranstaltungen im August und September nötig gewesen.

2000 Haushalte in der 5400-Einwohner-Gemeinde können nun Glasfaseranschluss erhalten. Als Richtwert zur Realisierung war seitens des ausführenden Unternehmens Leonet eine Quote von 25 Prozent vorgegeben worden. Und die ist erreicht, denn Leonet-Vorstandsmitglied Martin Naber berichtete beim Spatenstich von einer aktuellen Anschlussquote mittels Vorverträgen von rund 30 Prozent. Weitere Interessierte könnten noch auf den Zug aufspringen, so Kommunalbetreuer Frank Landwieser.

Die ersten Leitungen werden noch heuer gegraben

Das gesamte Glasfasernetz wird eine Länge von 50 Kilometern umfassen und soll Internetanschlüsse von bis zu 1000 Mbits pro Sekunde bereitstellen. Zum Ausbaugebiet der Datenautobahn gehören neben dem Hauptort auch die Nandlstädter Ortsteile Airischwand und Figlsdorf, während Baumgarten bereits in der Amtszeit von Bürgermeister Jakob Hartl dank eines Förderprogramms mit Glasfaser versorgt wurde.

Die Umsetzung des Gesamtprojekts bis Ende 2024 sei „sehr sportlich“, betonte Bürgermeister Gerhard Betz. Die Ausführung der Bauarbeiten übernimmt die Firma THB aus Aham bei Landshut, deren Juniorchef Erwin Pflügl beim Spatenstich selbst vor Ort war. So lange es das Wetter zulässt, würden in diesem Jahr noch verschiedene Leitungen gegraben und Kästen gesetzt, ab Frühjahr kommenden Jahres würden die Arbeiten dann fortgesetzt.

Je nach Bauabschnitt werde man dann die Gebiete Zug um Zug anschließen, weshalb sicher bereits im kommenden Jahr erste Nutzer vom Glasfaserausbau profitieren könnten. Auch anderen Anbietern aus der Telekommunikationsbranche würde man das Netz gerne zur Verfügung stellen, erklärten die Leonet-Vertreter.

Dass nicht immer alles reibungslos läuft, wurde beim offiziellen Festakt deutlich. So blieb der Lastwagen, der die Bau-Absperrgitter auf die Wiese gegenüber der Sporthalle bringen sollte, in der aufgeweichten Sumpfwiese stecken. Der gemeindliche Allrad-Bulldog musste den Karren aus dem Dreck ziehen. Vielleicht aber auch ein gutes Omen, ganz nach dem Motto: misslungene Generalprobe, geglückte Premiere.

Martin Hellerbrand

