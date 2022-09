Historische Ansichten über die „Holladau“: Dort, wo die „gscheiten Leut aufhören“

So sah das ursprüngliche Nandlstädter Wappen aus: In der Mitte war das Haupt Johannes des Täufers zu sehen. Das wurde später durch eine Blume ersetzt. © Repro: RL / QUELLE: DIGIPRESS

1862 erhielt Nandlstadt sein Hopfensiegel – da wurde die Hallertau noch „Holladau“ geschrieben. Etwa zur gleichen Zeit traf dort ein Reiseschriftsteller ein.

Hallertau – Die Niederschriften des anonymen Schriftstellers unter dem Titel „Volksstudien aus der Holladau“ wurden als Fortsetzungsgeschichte publiziert – unter anderem 1868 im Freisinger Wochenblatt. Darin erzählt der Autor auch vom einstigen Austausch des Nandlstädter Wappens, weil es den Bürgern zu „scharfrichterlich“ gewesen sei.

Wo genau liegt jetzt eigentlich die Holladau? Dort, wo die „gscheiten Leut aufhören“, so habe es der Reisebericht-Schreiber von der Landbevölkerung gehört. Der Autor zeichnete allerdings eine genauere Skizzierung in seinem Bericht irgendwann um 1868: „Die Holladau ist eine Hügellandschaft zwischen Amper, Ilm, Donau, Abens und den Moosburger-Landshuter Isarhöhen – eine Hügellandschaft, in der es nur Dörfer und Marktflecken gibt.“

Weil bedeutende Orte wie Freising, Landshut oder Gammelsdorf aber außerhalb der Grenze lägen, würde sich vor allem ein Spaziergang um die Holladau herum lohnen – jedenfalls meinte das der Autor. Den Skizzenblock könne man aber wieder in die Tasche stecken, sobald der Reisende St. Alban im Rücken habe – außer man wollte unbedingt notieren, „dass die Kirche von Wolfersdorf immer noch ein Strohdach hat“. Strohdächer hatten um die Zeit wohl auch viele Häuser, die der Heimatkundler vorfand: „Blockhütten aus massiven Balken, kleinen Fenstern und Strohdächern – Hütten, von denen man nicht weiß, ob sie für die Menschen oder das Vieh gemacht worden sind.“

„Eine Straße der Armut“ - Autor von Schnellweg wenig begeistert

Viel Mut brauche es allerdings, um die entlegensten und „schmutzigsten“ Dörfer wie Osterwaal aufzusuchen. Was der Schriftsteller auch vermerkte: Durch die Holladau zog sich nur eine größere Straße, nämlich die von Freising nach Abensberg, an der wiederum zahlreichste Feldwege abgingen. Begeistert war der Autor von diesem Schnellweg aber nicht: „Es ist eine Straße der Armut“, auf der seiner Recherche nach jährlich um die 5000 „Handwerksburschen, Schauspieler, Grattler, Gaukler, Vagabunden, Hopfabrocker und Hausierer-Familien“ unterwegs waren.

Der Holladauer an sich, so die Einschätzung des Schreibers, sei bekannt für seinen „derben Humor“, sei streng katholisch und falle durch einen Sprachgebrauch auf, der zwischen „dumm und dappi“ wechsle. Was scheinbar beeindruckend war, war der Umstand, dass der Einheimische „ganz viel aushält“ bei Raufereien und es deshalb hieß: „Wenn einem Holladauer ein Kirchturm auf den Kopf fällt, hat das nicht viel zu sagen.“

Liedgut, das im Grunde „gschert war“ und voller Spott steckte

Dass die Ureinwohner früher gern gestohlen und geraubt haben, finde sich laut dem Schreiber in den verschiedensten Liedern wieder, die von den Bauern gern und oft gesungen werden – Liedgut, das im Grunde „gschert war“ und voller Spott steckte. Weshalb sich in der heutigen Hopfenhochburg anno dazumal anscheinend außergewöhnlich viel zwielichtiges Gesindel herumgetrieben hat, konnte der Autor nur mutmaßen: „Vielleicht lag es am 30-jährigen Krieg oder daran, dass es im Mittelalter hier viele kleine versteckte Burgen gab, die zugleich Zufluchtsstätte von Raubrittern waren.“ Die Hochzeit dieser unguten Zeit sei laut dem Reiseschriftsteller zwischen 1649 und 1805 gewesen. Lebendig gehalten wurden die Missetaten allerdings lange durch Geschichten und Liedern. Ein kriminalistisches Beispiel: Der „Holladauer Thomas Haag“ plünderte einst wohl in kürzester Zeit 47 Kirchen in der Region.

Zu Ohren gekommen sei dem Berichtverfasser auch die ungewöhnliche Geschichte um das Nandlstädter Wappen, auf dem das Haupt eines Geköpften abgebildet war und das aber irgendwann den Nandlstädtern dann doch zu „scharfrichterlich“ wurde. Erst nachdem das Haupt durch eine Blume ausgetauscht wurde, bemerkten wohl die Einheimischen, dass es sich um das Haupt ihres Schutzpatrons Johannes des Täufers gehandelt hat, den sie da fleißig „wegpetitioniert“ haben, wie es der Berichterstatter vornehm ausdrückte.

„Die Welt kommt jetzt in die Holladau“ - andersrum sei es nur selten der Fall

Durch den zunehmenden Hopfenanbau, so das Resümee des Autors, habe sich aber doch einiges in der Holladau verändert. „Die Holladauer kommen zwar immer noch wenig in die Welt, aber die Welt kommt jetzt in die Holladau – zum Beispiel durch Hopfenhändler.“ Bei seinem Spaziergang durch die Hopfenlandschaft sei ihm aufgefallen, dass die Bauern eigentlich nur noch vom Hopfen reden, wie anderswo die Leute vom Wetter. Selbst vor dem kleinsten Haus, so seine Beobachtung, stünden ein, zwei Hopfenstangen und ganze Kirchhöfe seinen unter dem Hopfen versteckt. „Früher wollte keiner in der Holladau leben und fragte man, wo es liegt, wurde man von Pontius bis zu Pilatus geschickt und fand es doch nicht“, so der Autor und weiter: „Heute wollen Orte dazugehören, die nie dazugehören werden – dieser Drang steigt mit dem Hopfenpreis.“ Deshalb gab der Autor einen guten Rat für alle, die sich auf den Weg in das Hopfenland machen wollten: „Wanderer mögen als Hopfenhändler reisen, wenn sie gut aufgenommen werden wollen.“

Gut angekommen sind die Volksstudien allerdings nicht überall, wie man sich denken kann. Im Neuen Bayerischen Volksblatt etwa schrieb ein aufgebrachter anonymer Leser eine mehrseitige Stellungnahme, in der er seine Heimat wieder ins rechte Licht rücken wollte und die Einheimischen als ehrliche und hart arbeitende Leute beschrieb.

Der abschließende Rat des Hallertauers an den unbekannten Reiseschriftsteller: „Bleiben sie lieber daheim und binden sie den Mäusen die Schwänze auf, damit sie besser laufen können, als noch einmal über die Hallertau Volksstudien zu machen.“

Richard Lorenz