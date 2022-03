Tankstellen-Räuber von Nandlstadt: Er entschuldigte sich noch mit dem Messer in der Hand

Teilen

Mit einem Messer hat ein junger Mann im August 2021 eine Tankstelle in Nandlstadt überfallen. (Symbolbild) © afo

Weil er im August 2021 eine Nandlstädter Tankstelle überfallen hat, stand nun ein 18-Jähriger vor Gericht. Im Prozess kamen Details zur Tat und dem Motiv ans Licht.

Nandlstadt/Landshut – Einen doppelten Horror musste eine Verkäuferin in Nandlstadt durchstehen: Gleich zwei Mal innerhalb von zwei Jahren war es zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle im Gewerbegebiet gekommen. Immer mit dabei: die 61-Jährige. Vor dem Jugendschöffengericht Landshut hatte sich nun am Dienstag der Täter des zweiten Überfalls, ein 18-jähriger Bulgare, zu verantworten.

Volles Geständnis abgelegt

Die Verkäuferin wirkte zu Prozessbeginn gefasst. Gleichwohl zeigte sie sich sichtlich erleichtert angesichts der Nachricht, nicht aussagen zu müssen: Der 18-Jährige – der darauf verzichtet hatte, dass man ihm die Handschellen für die Dauer der Verhandlung abnimmt – legte über Verteidiger Thomas Krimmel ein vollumfängliches Geständnis ab. Bei der 61-Jährigen entschuldigte er sich persönlich. Das Schöffengericht honorierte dies unter Einbeziehung einer anderen Verurteilung mit einer moderaten Einheitsjugendstrafe von fünf Jahren. „Maskiert und mit erhobenem Messer drohend: Weniger war nicht drin“, betonte Kolb. Im Einvernehmen mit allen Verfahrensbeteiligten und auf Empfehlung einer psychiatrischen Sachverständigen ordnete das Gericht zudem die Unterbringung des 18-Jährigen in einer Entziehungsanstalt an. Seit seinem 13. Lebensjahr konsumiert er, was es an Rauschmitteln gibt. Der Hang zu Drogen – Voraussetzung für eine Unterbringung – ist laut der Gutachterin „eindeutig“ gegeben.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Rückblick: Getarnt durch einen Mund-Nasen-Schutz und aufgesetzter Kapuze hatte der Angeklagte die Tankstelle am 29. August 2021 gegen 20.50 Uhr betreten. Er bedrohte die Verkäuferin mit dem Messer und schrie „Geld, Geld, Geld!“. Nachdem bereits bei dem Überfall im August 2019 ein Messer auf sie gerichtet worden war, öffnete die 61-Jährige sofort die Kasse und überreichte dem Angeklagten 900 Euro. Dann flüchtete dieser zu Fuß. Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst ergebnislos. Vor seiner Flucht hatte sich der Bulgare noch bei der Verkäuferin entschuldigt. Er habe Schulden und daher keine andere Wahl gehabt.

Seit Jahren massiver Drogenkonsum

Die Verfahrensbeteiligten waren sich darin einig, dass strafrechtlich ein besonders schwerer Raub vorlag. Einer Verständigung stand somit nichts im Weg. Die Kammer stellte dem 18-Jährigen, der unter anderem auf eine abgebrochene Bäckerlehre und eine Jugendstrafe von zwei Jahren und acht Monaten wegen diverser Delikte zurückblickt, bei geständiger Einlassung eine Einheitsjugendstrafe zwischen vier Jahren, neun Monaten und fünf Jahren, drei Monaten in Aussicht. Verteidiger Krimmel beantragte den unteren Rand des Strafrahmens; für ihn stand bei der Ahndung der Erziehungsgedanke im Vordergrund: „Dass aus pädagogischen Gründen eine Fünf vor dem Komma stehen muss, sehe ich nicht.“

Entscheidend für seinen Mandanten werde ohnehin der Verlauf der Therapie sein, sagte Krimmel. Die Drogensucht sei „die Wurzel der ganzen Straftaten“. Man könne sich denken, woher die der Verkäuferin gegenüber erwähnten Schulden stammten. Auch Kolb äußerte sich dahingehend: Er habe selten einen Angeklagten vor sich gehabt, der „in so jungen Jahren so massiv Drogen“ konsumiert habe. „Ich befürchte, dass Sie bis spätestens 25 an Drogen krepiert sind, wenn Sie es jetzt nicht auf die Reihe kriegen.“

Andrea Königl

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.