Tomaten in allen Farben und Größen: Marianne Penger hat 32 Sorten in ihrem Garten angebaut

Hobbygärtnerin in ihrem Element

Tomaten, wohin das Auge reicht: In ihrem Garten hat Marianne Penger aus Nandlstadt 32 verschiedene Sorten angebaut. Der Grund: „Wir essen sie einfach gerne“, sagt sie.

Nandlstadt – In dem riesigen Garten von Marianne Penger in Nandlstadt gibt es eigentlich alles, was das Herz begehrt: Erdbeeren, Bohnen, Himbeeren, Karotten und noch vieles mehr. Für was Penger allerdings im ganzen Ort bekannt ist, sind Tomaten – Tomaten wohin das Auge reicht. Insgesamt wachsen in ihrem Garten 32 Sorten, von ganz kleinen bis zu ganz großen. Die Antwort, weshalb sie so gerne Tomaten anbaut, ist einfach: „Wir essen sie einfach gerne!“

Damit Marianne Penger den Überblick über die Saison 2022 behält, hat sie die diesjährigen Sorten wieder fein säuberlich auf einer Liste eingetragen. „Banana gelb“, „Beauty Queen“, „Big Rainbow“ oder „Black Krim“, so exotisch heißen einige der Nachtschattengewächse, die sich auf ihrem Grundstück pudelwohl fühlen. Um die 30 Jahre lang hat sie jetzt schon eine Passion für Tomaten aller Größen und Farben, schlichtweg weil die Frucht einfach gerne in der Familie gegessen wird. „Bei uns gibt es jeden Tag Tomaten“, erzählte Marianna Penger, die auch ihr persönliches Lieblingsrezept verriet: „Am liebsten ganz frisch, mit ein bisserl Zwiebeln und Knoblauch und einem Butterbrot dazu – fertig!“

Da die Erntemenge in der Reifezeit allerdings eine gewaltige ist – rund 15 Kilo pro Woche – kann nicht alles weggegessen werden. „Ich mach gern Ketchup draus oder Tomatensoße oder Tomatensuppe“, sagt die 70-Jährige mit dem grünen Daumen.

Marianne Penger ist leidenschaftliche Hobbygärtnerin.

Was sie heuer auch mal probieren möchte: „Tomaten trocknen, damit man sie im Winter essen kann.“ Weil eines ist für sie undenkbar: Im Winter Tomaten etwa im Supermarkt zu kaufen. „Die schmecken ja nach nichts, das brauch ich nicht.“ Überhaupt ist ihr Motto im Bezug auf Lebensmittel relativ einfach: Lieber weniger, dafür halt qualitätsvoller.

Mitte Februar geht es jährlich schon los bei Familie Penger mit den Tomaten, denn dann werden Tomaten angepflanzt, freilich im Haus, und gehegt und gepflegt. Zwar hat sie von jeder Sorte aktuell „nur“ eine Pflanze im Garten oder Gewächshaus, allerdings pflanzt sie freilich deutlich mehr an, nämlich rund 120 Tomatenstauden. „Viel verschenke ich dann, einige werden auch einfach nix“, so die Erklärung von Marianne Penger. Mitte Mai geht’s dann ins Freiland – und auch dort geht die Arbeit nicht aus. Im Gewächshaus hinter dem Haus veredelt Marianne Penger jedes Jahr auch einige Sorten. „Die Samen kaufe ich mir zusammen, ich recherchiere da auch viel im Internet“, so die Hobby-Gärtnerin, für die ihre große Tomatenzucht zwar „recht viel Arbeit macht“, aber dennoch auch immer mit sehr viel Spaß an der Sache einhergeht.

Doch warum wachsen eigentlich die Tomaten bei Marianne Penger so gut? Die Nandlstädterin verrät ein Geheimnis: „Ich dünge meine Tomaten immer wieder mal mit Hühnermist!“ Dass sie diesen frisch bekommt, dafür sorgen 15 Hühner und Gockel Ferdinand, die vom Freiluft-Gehege aus den Tomaten beim Wachsen zuschauen können. Was Marianne Penger selbst wundert: „Ich bin eigentlich eine schlechte Gießerin, mal zu viel, dann wieder zu wenig – und trotzdem wächst alles hier.“

Es wächst auch alles auf einem weiteren Grundstück in Haslach, wo eher die „gröberen“ Sachen gedeihen, wie Kartoffeln und Kürbisse. „Damit könnten wir uns sogar selbst versorgen, aber deshalb machen wir es gar nicht – sondern weil es uns einfach eine Freude macht“, so Marianne Penger über ihre große Leidenschaft.

Begeistert von so einer Oma sind freilich auch ihre Enkelkinder Luise (6 Jahre), Charlotte (9), Flora (3) und Ferdinand (6), die fleißig bei der täglichen Tomatenernte helfen.

Richard Lorenz

