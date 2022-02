Trauer um Gisela Kurkowiak (†) aus Nandlstadt: Der Markt verliert seine Gerechtigkeitskämpferin

Gisela Kurkowiak (†) aus Nandlstadt ist mit 73 Jahren gestorben. © hel

Sie machte sich für Hilfsbedürftige stark und war vielseitig ehrenamtlich engagiert. Nun ist Gisela Kurkowiak, Ex-Kreis- und Gemeinderätin aus Nandlstadt, gestorben.

Nandlstadt – Ihr Name war über Jahrzehnte mit vielfältigem Engagement im politischen und sozialen Bereich verbunden. Nun ist die Nandlstädterin Gisela Kurkowiak am 12. Februar im Alter von 73 Jahren gestorben. Die Anteilnahme in zahlreichen Vereinen und Institutionen am Ort und im Landkreis ist groß. Tiefe Trauer herrscht auch in der Familie der Verstorbenen – allen voran bei ihrem Mann Walter, mit dem sie in diesem Jahr noch Goldene Hochzeit hatte feiern dürfen.

In Kulmbach im Frankenland hatten sich die gelernte Krankenschwester aus Bayreuth und der Maurer aus Nandlstadt kennengelernt, als dieser dort gerade auf einer größeren Baustelle tätig war. Aus dem Kennenlernen wuchs eine Liebe, und so gaben sich beide im Jahr 1972 auf Teneriffa das Ja-Wort. Mit dem Bau eines Eigenheims am Zeilerberg in Nandlstadt legte das Paar ein Fundament für die Zukunft im Hopfenland. Mit der Geburt von Sohn Markus war dann auch das Familienglück perfekt.

Verantwortung in Gesundheit und Politik übernommen

Beruflich arbeitete Gisela Kurkowiak fast 20 Jahre am Klinikum Freising. Erst im OP und in der Endoskopie, dann als freigestellte Personalrätin. Mit einer Fortbildung erfolgte auch der berufliche Wechsel ans Krankenhaus Vilsbiburg: Bis zu ihrer Pensionierung war sie dort als Leiterin des Pflegediensts tätig.

Viele weitere Tätigkeitsfelder fand Kurkowiak auch in ihrer Wahlheimat Nandlstadt. Politisch engagierte sie sich bei der örtlichen SPD, für die sie 1996 sowohl in den Marktrat als auch in den Kreistag einzog. Jeweils drei Perioden, also bis 2014, gehörte die diskussionsfreudige Parlamentarierin beiden Gremien an, in denen sie stets die Auswirkungen ihrer Entscheidungen „für den kleinen Mann“ in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen gestellt hatte. Bei der Bürgermeisterwahl 2008 warf Kurkowiak dann auch ihren Hut in den Ring, scheiterte jedoch wie ihre Mitbewerber Martin Reiter und Alfred Krojer an Amtsinhaber Jakob Hartl. Überörtlich engagierte sie sich ab 1996 als ehrenamtliche Schöffin am Landgericht Landshut und dem Arbeitsgericht und Verwaltungsgericht in München.

Große Trauer bei Weggefährten

Ab 2002 führte Kurkowiak den SPD-Ortsverein Nandlstadt und war auch nach der Zusammenlegung zur SPD Hallertau stellvertretende Vorsitzende. Entsprechend betroffen zeigt sich die Partei nun, wie Kreisvorsitzender und MdB Andreas Mehltretter schreibt: Die Nachricht vom Tod der langjährigen Genossin habe man „mit großer Trauer“ aufgenommen. „Gisela Kurkowiak hat sich zeit ihres Lebens unermüdlich für das Wohl der Allgemeinheit und insbesondere für das Wohl der Menschen eingesetzt, die der Unterstützung bedürfen.“ Die Hallertau verliere eine bodenständige, zupackende, hilfsbereite und selbstlose Mitbürgerin – und die SPD eine unerschrockene, pflichtbewusste Sozialdemokratin mit Herz und Verstand. „Wir werden ihre Persönlichkeit und ihr Wirken immer in ehrender Erinnerung behalten“, betont Mehltretter.

Eine feste Größe war Kurkowiak bis zuletzt in der Vorstandschaft der Vhs Nandlstadt. Auch bei den Eigenheimern war sie aktiv, wo sie ab 2002 den Vorsitz übernommen und den Verein bis zu seiner Auflösung 2020 geführt hatte. Auf dem sozialen Sektor hinterließ Kurkowiak viele tiefe Spuren: So war sie ab 2013 Teammitglied der Nachbarschaftshilfe, dazu hatte sie ab 2015 die Leitung des Arbeitskreises Asyl am Ort inne. Auch das Büchereiteam hatte in ihr von 2012 an eine wertvolle Stütze. Im Nandlstädter Rathaus zeigt man sich „in tiefer Trauer“ dankbar für das „überragende ehrenamtliche Engagement“, wie es in einem Nachruf der Gemeinde heißt. Kurkowiaks Verdienste wurden unter anderem mit der Goldenen Bürgermedaille gewürdigt.

Der Familie und Gotteng verbunden

Dem Glauben verbunden, engagierte sie sich zudem in der Evangelischen Kirche in Au, wo sie mehrere Perioden, zuletzt wiedergewählt 2018, dem Kirchenvorstand angehörte. Dabei fungierte sie sowohl als Lektorin bei den Abendmahlen als auch als Organisatorin der Gottesdienste im Nandlstädter Seniorenheim „Schönblick“. Ihre Kraft schöpfte sie im Vertrauen an Gott – und durch die Unterstützung der Familie. Besonders das Heranwachsen ihres ersten Enkelkinds, der eineinhalbjährigen Emilia, hat ihr bis zuletzt enorme Freude bereitet.

Mit Gisela Kurkowiak verliert der Markt eine leidenschaftliche Vertreterin für ihre „zweite“ Heimat Nandlstadt, daneben eine überaus engagierte Kämpferin für Gerechtigkeit. Ihre Stimme wird vielen fehlen.

Während die Trauerfeier im kleinen Kreis erfolgt, steht das „Gedenken an Gisela“ beim Gottesdienst am kommenden Samstag um 14 Uhr in der Nandlstädter Pfarrkirche St. Martin mit der früheren Auer Pfarrerin Sophie Schuster im Mittelpunkt.

Martin Hellerbrand