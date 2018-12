Traumstart: Narrhalla Nandlstadt eröffnet Faschingssaison

Schon vor dem Jahreswechsel gab es in Nandlstadt einen großen Knaller: Am Samstagabend übernahmen Markus III. und Andrea I. die Macht, regieren jetzt mit Charme und goldenem Schlüssel die Marktgemeinde.

Nandlstadt – „Endlich“, so kündigte Narrhalla-Präsident Martin Mayer am Samstag in der Hopfenhalle das bevorstehende Großereignis an, sei es so weit: „Die Zeit des Trainierens ist vorbei.“ Vor rund 320 Gästen zählte es, musste, besser: durfte der gesamte Hofstaat zeigen, wie er in den kommenden Wochen das Volk regieren will – mit tollen Märschen und Walzern, mit schwungvollem Discofox, rasantem Jive, mitreißendem Charleston und einer atemberaubenden Show. Markus III. und Andrea I. heißen für die kommenden Monate die Monarchen, nachdem Nandlstadts Zweiter Bürgermeister Jens-Uwe Klein erst zusammen mit der Prinzessin des Vorjahres, Melanie Krojer, den Ball eröffnet und dann den großen, schweren, güldenen Rathausschlüssel herausgerückt hatte.

Klein hatte sich gegen die Übergabe der Macht nicht sehr gewehrt: „Ich bin gerne hier“, sprach er den Ballgästen wohl aus der Seele. Und es hätte vermutlich auch nicht viel genützt, wenn er sich gegen die Machtübernahme gesträubt hätte. Denn: Der Bürgermeister habe seinen Gemeinderat, das Prinzenpaar aber den gesamten Hofstaat um sich und sei deshalb schon allein zahlenmäßig überlegen, verkündeten die neuen Regenten in ihrer Ansprache an das Volk. Doch Prinzenpaar, Garde, Elfer & Co. sind freilich in erster Linie angetreten, um mit Tanz und Show ihre Macht auszuüben. Und diese Machtausübung war eine eindrucksvolle Demonstration der Präzision und Kondition, der fantasievollen Choreografien und der Freude am Tanz.

+ © Beschorner Schon der klassische Gardemarsch der zwölf Mädels war ein echter Augenschmaus, der Prinzenwalzer von Markus III. und Andrea I. erst recht: Viele und oft sehr komplizierte Walzerfiguren, die aber nicht auf Effekthascherei, sondern auf Eleganz und Grazie setzten, fesselten das Volk und ließen das Publikum jubeln.

Um Effekte und Staunen ging es dann bei der Männereinlage und der Mitternachtsshow des Narrhalla, bei der die Mitwirkenden den Ruf der Marktgemeinde als Faschingshochburg untermauerten. Und das Prinzenpaar stellte endgültig unter Beweis, dass Tanzen eine große Leidenschaft ist: Denn um einen schweißtreibenden Jive zu „Cruisin’ for a Bruisin‘“ und einen Charleston in dieser tänzerischen Qualität hinzubekommen, reichen ein paar Tage Training niemals aus.

Und weil Nandlstadt eben ein Mekka des Faschings ist, war mit der Mitternachtsshow die Feier der Machtübernahme durch Andrea I. und Markus III. für viele noch lange nicht vorbei. Wie stand’s am Eingang zur Bar zu lesen? „Achtung: Die Bar schließt um 3.30 Uhr.“