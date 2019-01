Trotz Erkältung: Jakob Hartl steht bei Bürgerversammlung Rede und Antwort

Ziemlich angeschlagen war Nandlstadts Bürgermeister Jakob Hartl bei der Bürgerversammlung. Mit kratzender Stimme und gezeichnet von einer Erkältung, referierte er trotzdem 59 Minuten lang über bereits realisierte und geplante Projekte.

Nandlstadt–Auf ein Mikrofon verzichtet Bürgermeister Jakob Hartl bei den Bürgerversammlungen gerne – „man versteht eigentlich ganz gut“, meinte er. Doch dieses Mal machte der Rathauschef eine Ausnahme. Da er am Freitag kaum bei Stimme war, gab er diesmal mit Unterstützung der Technik einen Rück- und Ausblick.

Kindergarten

Obwohl der Markt Nandlstadt die beiden Kindergärten im vergangenen Jahr für insgesamt 870 000 Euro (Fördermittel: 503 000 Euro) erweitert hat, „denken wir intensiv über einen dritten nach“, sagte Hartl. Der Bedarf an Betreuungsplätzen steige stetig, zudem würden immer häufiger Kinder mit Förderbedarf mehrere Plätze belegen. Jetzt liegt es am Marktrat, über das Thema zu diskutieren.

Hallenbad

Das Hallenbad ist der Gemeinde lieb – und teuer. Im vergangenen Jahr standen Einnahmen in Höhe von 14 000 Euro Ausgaben für den laufenden Unterhalt in Höhe von 128 000 Euro gegenüber. Macht ein Defizit von 114 000 Euro – „eine Summe, die für ein Hallenbad durchaus vertretbar ist“, meinte Hartl. Wohl wissend, dass ein Hallenbad „kein billiges Vergnügen, sondern ein ganz schönes Zuschussgeschäft ist“, bezeichnete es Hartl als „wichtige Kommunale Einrichtung“ – weshalb man die Kosten auch übernehme. Entsprechend der Öffnungszeiten werde das Defizit zwischen der Gemeinde und dem Schulverband aufgeteilt.

+ Kaum bei Stimme: Jakob Hartl referierte trotzdem. © Hermann

Waldbad

„Große Schwierigkeiten“ habe man im vergangenen Sommer mit dem Waldbad gehabt: „Unser Wasser ist mit dem Ansturm nicht fertig geworden“, formulierte es der Bürgermeister. Die Folge: Bakterien haben sich breitgemacht. Die Becken und Quellen mussten gereinigt werden – doch mit dem Ergebnis ist man noch immer nicht zufrieden. Die Wasser-Werte „sind nicht so, dass sie den Kriterien des Gesundheitsamtes standhalten“. Doch Hartl versprach: „Wir sind auf der Suche nach Abhilfe.“ Ziel sei es heuer, „ohne extreme Badeverbote“ auszukommen.

Kläranlage

Weil die Kläranlage „seit Jahren zu klein“ ist, soll sie heuer und nächstes Jahr umgebaut und erneuert werden – für insgesamt drei Millionen Euro. Dabei appellierte Hartl einmal mehr an die Vernunft der Bürger: „Die Klospülung ist nicht zur Abfall-Entsorgung da.“ Strumpfhosen, Papiertaschentücher und Co. gehörten nicht in die Toilette. Das würde die Kosten steigern, sagte Hartl.

Schule

„Sehr große Investitionen“ stehen dem Schulverband bevor: Die Heizung (rund 410 000 Euro/Fördermittel 300 000 Euro) und der Pausenhof (15 000 Euro) müssen saniert werden. Die vorhandenen Rücklagen in Höhe von rund 400 000 Euro „werden für die Heizung genutzt“, so Hartl. Auch die Schülerbeförderung verursache jährlich hohe Kosten: In 2018 waren es 400 000 Euro, die man für die Busse ausgegeben hat. „Trotzdem geht es in der Früh dort zu, als ob jedes Kind einzeln gebracht wird“, monierte der Rathauschef.

Müllabfuhr

„Immer mehr Probleme mit abgestellten und geparkten Autos“ gibt es laut Bürgermeister bei der Müllabfuhr. Hartls eindringliche Bitte: „Ein Auto gehört in die Garage oder auf den Parkplatz auf dem eigenen Grundstück – und nicht auf die Straße.“