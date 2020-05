Überraschung in Nandlstadt: Ex-Bürgermeister wird doch nicht Marktrat

Nandlstadt hat ein neues Führungstrio: Rainer Klier und Michael Schranner heißen die Stellvertreter von Bürgermeister Gerhard Betz. Für eine Überraschung sorgte aber ein anderer.

Nandlstadt– Zur konstituierenden Sitzung kam der neu gewählte Marktrat von Nandlstadt am Donnerstagabend in der ehemaligen Turnhalle zusammen. Doch einer der gewählten Bürgervertreter fehlte: Jakob Hartl. Der ehemalige Bürgermeister, der die Geschicke der Gemeinde 30 Jahre lang geleitet hat, „hat sein Amt nicht angenommen“, erklärte der neue Bürgermeister Gerhard Betz gleich zu Beginn der Sitzung. Über die Gründe erfuhren die Besucher, die alle mit Mundschutz gekommen waren, nichts. Für die Bürgerliste hatte sich Hartl auf Listenplatz 10 für ein Gemeinderatsmandat beworben – und mit 950 Stimmen den dritten der insgesamt vier BLN-Sitze ergattert. Doch der BLN-Vorsitzende nahm sein Mandat nicht an, und so rückte Sebastian Kühner ins Gremium nach.

Durch die personelle Änderungen oblag es schließlich Erhard Schönegge als dienstältesten Marktrat, den neuen Bürgermeister zu vereidigen. „Ich bin überrascht, dass ich das machen darf“, sagte er mit Blick auf Hartls Rückzug. Nach dem offiziellen Akt zollte er Betz seinen „Respekt, dass du in dieser schwierigen Zeit das Amt annimmst“ und sicherte seine Unterstützung in den kommenden sechs Jahren zu.

Elf neue Markträte vereidigt

Schließlich lag es an Gerhard Betz, die elf neuen Markträte zu vereidigen – jeden einzeln in der Mitte des Gremiums.

+ Vereidigt wurde BLN-Marktrat und Nachrücker Sebastian Kühner (r.) von Bürgermeister Gerhard Betz. © Hermann Neben Sebastian Kühner (BLN) waren dies Michael Buchberger (UWN), Martin Forster (CSU), Reinhard Krojer (UWN), Alexander Mörwald (UWN), Patrick Nocker (UWN), Regina Schillinger (UWN), Andreas Selmayer (CSU), Bernd Stöckeler (GOL), Sibylle Thiermann-Mayrhofer (CSU) und Robert Urbaneck (UWN).

Zwei Stellvertreter für den Bürgermeister

Das neu gewählte Gremium entschied sogleich, dass es auch weiterhin zwei Stellvertreter des Bürgermeisters geben soll. Franz Mayer (CSU) schlug seinen Parteikollegen Rainer Klier für das Amt des 2. Bürgermeisters vor. Klier, der in den vergangenen sechs Jahren unter anderem Kulturreferent war und sich für das ISEK stark gemacht hat, versprach, sich „mit Herzblut und Engagement“ für seine Heimatgemeinde einzusetzen. Als einziger Kandidat konnte er 20 von 21 Stimmen auf sich vereinen.

Spannend wurde es bei der Wahl zum 3. Bürgermeister: Die UWN schickten Maria Rauscher ins Rennen, die Bürgerliste Michael Schranner. Nach einer kurzen Vorstellung, bei der Rauscher für eine Frau im Führungstrio warb und Schranner auf seine Flexibilität setzte, schritten die Markträte erneut zur geheimen Wahl. Und das Ergebnis fiel denkbar knapp aus: 11:10 hieß es – zugunsten von Michael Schranner. Er ist nun Nandlstadts 3. Bürgermeister.

Abschied für die „alten“ Markträte

Trotz des Neustarts vergaß Betz auch die scheidenden Markträte nicht, denen er seinen „aufrichtigen und herzlichen Dank“ aussprach. „Die derzeitige Lage und auch die Entwicklung im Hinblick auf COVID-19 haben eine standesgemäße Verabschiedung leider nicht möglich gemacht. Wir werden diese jedoch in jedem Fall nachholen.“ Mit Blick auf das neue Gremium sagte er: „Lasst uns in diesem Rahmen jederzeit respektvoll miteinander umgehen. Es darf und muss diskutiert werden. Lasst uns dabei jedoch eine gesunde Mischung aus Menschlichkeit und Sachlichkeit nicht aus den Augen verlieren. Denn dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir die nächsten sechs Jahre gut zusammenarbeiten und viel Wichtiges und Richtiges für Nandlstadt tun werden.“

Ein Amt für Jakob Hartl

Übrigens: Ein Amt bekam Jakob Hartl trotzdem, obwohl der nicht im Marktrat sitzt: Er wurde zum Partnerschaftsbeauftragten bestellt.

Die Besetzung der Ausschüsse und Arbeitskreise

Finanz- und Personalausschuss: Vorsitzender Gerhard Betz, Michael Schranner (BLN), Franz Mayer und Sebastian Unger (beide CSU), Erhard Schönegge (GOL), Reinhard Krojer und Regina Schillinger (beide UWN)

Kultur-, Vereins- und Festausschuss: Vorsitzender Gerhard Betz, Sebastian Löffler (BLN), Rainer Klier und Sibylle Thiermann-Mayrhofer (beide CSU), Bernd Stöckeler (GOL), Jürgen Kronthaler und Maria Rauscher (beide UWN)

Ausschuss für Umwelt, Energie und Digitalisierung: Vorsitzender Gerhard Betz, Thomas Bogner (BLN), Martin Forster und Sebastian Unger (beide CSU), Bernd Stöckeler (GOL), Michael Buchberger und Alexander Mörwald (beide UWN)

Bauausschuss: Vorsitzender Gerhard Betz, Thomas Bogner (BLN), Martin Forster und Andreas Selmayer (beide CSU), Bernd Stöckeler (GOL), Michael Buchberger und Patrick Nocker (beide UWN)

Rechnungsprüfungsausschuss: Vorsitzender Franz Mayer (CSU), Sebastian Kühner (BLN), Sibylle Thiermann-Mayrhofer (CSU), Erhard Schönegge (GOL), Patrick Nocker und Robert Uraneck (beide UWN)

Lenkungskreis: Vorsitzender Rainer Klier, Michael Schranner (BLN), Erhard Schönegge (GOL), Jürgen Kronthaler (UWN)

Arbeitskreis Jugend: Vorsitzender Gerhard Betz, Sebastian Löffler (BLN), Sibylle Thiermann-Mayrhofer (CSU), Bernd Stöckeler (GOL), Maria Rauscher (UWN)

Die neuen Referenten

Bäder: Robert Urbaneck

Energie: Martin Forster

Feuerwehr: Sebastian Kühner

Jugend: Maria Rauscher

Kindertageseinrichtungen: Regina Schillinger

Kultur: Rainer Klier

Senioren und Friedhof: Bernd Stöckeler

Tourismus: Jürgen Kronthaler

Umwelt: Erhard Schönegge

Vereine: Sebastian Löffler

Wirtschaft: Sibylle Thiermann-Mayrhofer

Die neuen Verbandsräte

Wasserzweckverband Baumgartner Gruppe: Michael Schranner (BLN), Sebastian Unger (CSU), Maria Rauscher (UWN)

Wasserzweckverband Hörgertshausen: Andreas Selmayer (CSU)

Schulverbandsversammlung: Michael Schranner (BLN), Martin Forster (CSU), Regina Schillinger (UWN)

