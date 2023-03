Umweltsünder macht bei Nandlstadt Streuobstwiese zur Müllhalde

Teilen

Die Geretsrieder Polizei stoppte am späten Freitagabend einen Porschefahrer. Aus gutem Grund, wie sich herausstellte. © Symbolfoto: dpa

30 Altreifen hat ein Unbekannter in Baumgarten bei Nandlstadt „entsorgt“. Und zwar auf einer Streuobstwiese.

Nandlstadt - Eine böse Überraschung: Ein Grundstücksbesitzer stellte fest, dass ein Unbekannter auf seiner Streuobstwiese in Baumgarten (Marktgemeinde Nandlstadt) etwa 30 Altreifen entsorgt hat. Laut Moosburger Polizei wurden die Altreifen am Freitag oder Samstag in der Verlängerung der Altfalterbacher Straße, etwa 200 Meter außerhalb der Ortschaft, abgeladen. Die Reifen haben bereits Moos angesetzt, liegen dort also schon länger. Für den Transport war ein größeres Fahrzeug oder ein Anhänger nötig. Zeugen werden gebeten, sich mit der PI Moosburg, Tel. (0 87 61) 3 01 80, in Verbindung zu setzen.