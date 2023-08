Vandalismus im Nandlstädter Waldbad: Unbekannte versenken Roller im Wasser

Von: Andrea Hermann

„Das ist ein Paradies“, sagt Bürgermeister Gerhard Betz über das Waldbad. Umso ärgerlicher ist es für ihn, wenn Vandalen hier ihr Unwesen treiben. © Hermann

Vandalen haben im Waldbad in Nandlstadt ihr Unwesen getrieben: Sie versenkten im Naturbad einen alten Roller. Aufmerksame Badegäste reagierten sofort.

Nandlstadt – Gut zwei Monate, nachdem das Nandlstädter Waldbad nach der umfangreichen Sanierung wieder zum Schwimmen freigegeben worden ist, treiben Vandalen ihr Unwesen in dem idyllisch gelegenen Naturbad: In der Nacht zum Dienstag wurde ein alter Roller im großen Wasserbecken entsorgt. Für Bürgermeister Gerhard Betz ist diese Aktion „völlig unverständlich“.

Als Badegäste am frühen Dienstagmorgen ihre Runden im Naturbad drehen wollten, trauten sie ihren Augen nicht: Am Seitenrand des Beckens hatten Unbekannte ein Kleinkraftrad versenkt. „Es handelte sich offenbar um ein Schrottfahrzeug, da es bereits mit Moos überzogen war“, teilt die Polizei Moosburg mit. Sogleich machten sich die Badegäste ans Werk, um das Gefährt aus dem Wasser zu ziehen – und verständigten im Anschluss den Rathauschef. Als dieser gegen 7.30 Uhr am Waldbad eintraf, war der Roller bereits geborgen.

Keine Verunreinigung des Wassers

Für solche Aktionen haben weder die Badegäste, noch der Rathauschef Verständnis: „Durch diese Handlung hätte Schlimmeres passieren können“, weiß Betz. Wäre etwa Benzin ausgelaufen, „hätte ich das Waldbad sperren müssen“. Doch soweit ist es zum Glück nicht gekommen: Eine Wasserprobe bestätigte den Verantwortlichen, dass „das Wasser passt“, so Betz. Und so konnten die Badegäste das traumhafte Wetter am Dienstag in vollen Zügen im Naturbad genießen.

Betz weiß, dass es immer wieder mal zu Vandalismus kommt – das war auch schon vor der Sanierung der Fall. „Früher waren mal Fahrräder im Becken“, erinnert sich der Rathauschef. Trotzdem betont er ausdrücklich, dass sich der Großteil der Waldbad-Gäste anständig benimmt. Und auch wenn dieser Vorfall ärgerlich ist: „Wir lassen uns die gute Laune nicht verderben.“

Offizielle Eröffnung im kommenden Jahr

Die bisherige Badesaison ist laut Betz sehr gut verlaufen: „Das Waldbad wird sehr gut angenommen – auch von Bürgern aus den Nachbarlandkreisen.“ Die offizielle Einweihung nach der Sanierung soll übrigens erst im kommenden Jahr erfolgen – zum Start der neuen Badesaison. Dann sind, so hofft Betz, auch die Behindertentoiletten fertig, die bislang noch fehlen.

Zeugen gesucht

Wer Hinweise zu den Vandalen geben kann oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich bei der Polizei Moosburg, Tel. (0 87 61) 3 01 80, melden.

