Verregnetes Hopfenfest, aber stabile Stimmung in Nandlstadt - Älteste Besucherin war 97 Jahre alt

Teilen

Willkommen: Bürgermeister Gerhard Betz (l.) ehrte den 89-jährigen Augustin Obermeier (3. v. l.) als ältesten männlichen Besucher. © Hellerbrand

Das Nandlstädter Hopfenfest 2022 ist Geschichte - und es hatte den Besuchern wieder einige Highlights zu bieten. Zeit, Bilanz zu ziehen.

Nandlstadt – Das 63. Hopfenfest wird in Erinnerung bleiben. Nicht nur, weil Bürgermeister Gerhard Betz nach zwei Jahren Corona-Festpause erstmals zum Bierschlegel greifen durfte. Auch das abgesagte Standkonzert vor dem Rathaus und der gestrichene Ausmarsch zur Festhalle wegen Regen waren einmalig. Apropos Regen: Der hatte dem diesjährigen Hopfenfest erheblich zugesetzt. Von Donnerstag bis Sonntag herrschte mitunter Dauerschauer, erst am Montag erwies sich Petrus in Feiertagsstimmung und bereicherte das Finale sogar mit Sonnenschein. Zumindest an einem Tag war Gelegenheit, dass Familien trockenen Fußes durch den Vergnügungspark flanieren konnten.

Bier und Hendl auf Kosten der Gemeinde

Hatten die Festeröffnung am Donnerstag in der Vergangenheit schon weitaus mehr Besucher erlebt, so war am Freitag beim Seniorennachmittag die Halle gut gefüllt. Rund 1050 Nandlstädter über 65 Jahre waren im Vorfeld schriftlich zu einer Maß Bier und einem halben Hendl auf Gemeindekosten eingeladen worden, 464 nutzten die Gelegenheit am Ende. Die beiden ältesten Besucher kamen aus dem Seniorenheim „Am Schönblick“, nämlich der 89-jährige Augustin Obermeier und die 97-jährige Maria Striegl, denen Bürgermeister Gerhard Betz einen Geschenkkorb und Blumen überreichte.

Prüfend: Die Organisatoren Jürgen Kronthaler und Maria Rauscher (v. l.) beim Pastinaken-Wiege-Wettbewerb. © Hellerbrand

Geschenke gab es außerdem beim „Kinder-Pastinaken-Wettbewerb“. Im April hatten sich Kinder hierfür im Jugendtreff Pastinaken-Samen abholen, daheim einpflanzen, und das größte Gemüse nun beim Hopfenfest zur Bewertung mitbringen können. Mit 465 Gramm hatten die Brüder Michael und Jakob Thoma die schwerste Rübe.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Volle Möhre ging es auch an den beiden Partynächten ab. Herrschte am Samstagabend beim Besuch noch etwas Zurückhaltung, als die Band Zruck zu Dir die Halle aufheizte, so war am Sonntagabend bei Dolce Vita die Hütte voll: Jung und Alt kamen voll auf ihre Kosten, als die fünf Musiker ihr vielfältiges Repertoire von Rocksongs bis hin zu „Skandal um Rosi“ und „Layla“ mit ihrer Bühnenshow präsentierten. Höhepunkt war dabei das Lied „Wir fahren mit dem Bob“. Die Gänge der Hopfenhalle wurden zur Bobbahn umfunktioniert, auf denen Dirndl und Lederhosen Bodenkontakt verspürten.

Ausgelassen: Die Band Dolce Vita sorgte für Bobfahrer in der Nandlstädter Hopfenhalle. © Hellerbrand

Ebenfalls gut besucht war dann der Sonntagsgottesdienst, den Pfarrer Stephan Rauscher zelebrierte. Rund die Hälfte der Gläubigen verblieb im Anschluss daran in der Festhalle, um dem kirchlichen Segen auch noch die kulinarischen Köstlichkeiten aus der Festküche Anthofer folgen zu lassen.

„Fünf schöne Tage gehabt“

Auch der Mittagstisch am Montag und das Standkonzert vor der Pfarrkirche mit Blasmusik aus Hohenkammer und Zolling sowie Peitschenklängen der Goaßlschnalzer aus Pfaffenhofen zog reichlich Besucher an. Eine Vereinsolympiade am Montagabend rundete das Fest schließlich ab. Das Resümee von 2. Bürgermeister Rainer Klier als Festausschussvorsitzender lautete überaus zufriedenstellend: „Wir haben schöne fünf Tage gehabt“. Trotz vier Tage Dauerregens.

Martin Hellerbrand

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.