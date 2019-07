Waldbad gereinigt, doch Badegäste müssen weiter warten

Das Waldbad in Nandlstadt wurde in den vergangenen Tagen gründlich gereinigt – und wieder mit Wasser befüllt. Ob nun ein ungetrübter Badespaß möglich ist, bleibt abzuwarten.

Nandlstadt – Wegen einer Keimbelastung wurde Mitte Juni ein Badeverbot für das Nandlstädter Waldbad verhängt. Nun setzt die Gemeinde alles daran, die Probleme zu beheben. „Am Wochenende haben wir unser Waldbad komplett entleert“, schreibt Nandlstadts Geschäftsleiter Michael Reithmeier in der Facebook-Gruppe „Nandlstadt erleben“. Am Montag und Dienstag „haben unsere fleißigen Kollegen vom Bauhof das Becken gründlich gereinigt. Dieses wird nun wieder mit Wasser befüllt“, heißt es weiter. Allerdings, so betont er, bleibt das Badeverbot noch so lange bestehen, bis die zuständigen Behörden ihr Okay gegeben haben.

Da es in den vergangenen Tagen viele Unmutsäußerungen über die Keimbelastung und das damit verbundene Badeverbot gegeben hat, und das Thema auch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats für Zündstoff gesorgt hat, schreibt Reithmeier weiter: „Bereits jetzt möchten wir jedoch nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir nicht vorhersehen können, ob und wie lange wir die nötige Wasserqualität aufrechterhalten können.“ Es sei, so heißt es weiter, wie auch für die ganze Badesaison an sich „mit erneuten Einschränkungen oder gar einer erneuten Schließung des Waldbads zu rechnen“.

Die Begründung für die immer wieder kehrenden Probleme schickt er gleich hinterher: „Es ist nunmal leider so, dass unser Waldbad die Anforderungen an den Stand der Technik nicht mehr erfüllt und sicherlich einige Investitionen nötig sein werden, um dieses wunderschöne Bad auch in Zukunft weiter betreiben zu können. Auch kleinere Teillösungen werden zu diesem Gesamtpaket sicherlich beitragen. Das wissen wir, und da sind wir auch mit fachlich kompetenter Unterstützung dran.“

Reithmeier appelliert – wie auch schon Bürgermeister Jakob Hartl in der jüngsten Gemeinderatssitzung – an die Vernunft der Bürger: „Die nötige Wasserqualität werden wir nicht ohne eure Hilfe halten können.“ Die klaren Forderungen der Gemeinde lauten deshalb: „Bitte benutzt vor dem Baden die Dusche gegenüber dem Biergarten! Bitte benutzt auch die Toiletten am Biergarten! Bitte werft keinen Müll ins Wasser! Und bitte lasst eure Hunde nicht ins Wasser!“ Denn das Waldbad sei keine Badesee und auch kein typisches Freibad: „Es ist ein biologisches Naturbad und unterliegt daher vor allem Gefährdungen von außen.“

