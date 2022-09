Weiter großes Interesse an Glasfasernetz: Nandlstadt auf bestem Weg zu Breitbandausbau

Auch nach der Infoveranstaltung erläuterten die Leonet-Experten Patrick Schulz (2. v. l.) und Frank Langwieser (l.) interessierten Bürgern die Vorteile der Glasfasertechnik. Hel © Hellerbrand

In Nandlstadt wurde jetzt bereits die zweite große Infoveranstaltung zum Glasfaserausbau abgehalten. Das Interesse ist weiter hoch - und der Netzbetreiber optimistisch.

Nandlstadt – Wird Nandlstadt ans Glasfasernetz angeschlossen? Die Zeichen stehen nicht schlecht, denn nach 300 Besuchern bei der Auftaktveranstaltung kamen auch beim zweiten Infoabend wieder 80 Interessierte in die Hopfenhalle. Rund ein Drittel bereits zum zweiten Mal, wie eine Handzeichen-Abfrage ergab.

Kurz wurde die Thematik nochmals erläutert, dass der Hauptort Nandlstadt mit seinen 1238 Gebäuden und 2051 Haushalten in den Genuss von Glasfaser kommen könnte, wenn sich genügend Vertragsunterzeichner bei der Vorvermarktung von Anschlüssen finden. Wie viele das sein müssten, blieb bis dato vage. Bei der Veranstaltung am Montag sprach Leonet-Geschäftsführer Jochen Mogalle, CEO und damit oberster Repräsentant des Unternehmens, Klartext: „25 Prozent“. Denn Leonet investiere acht bis neun Millionen Euro in den Ausbau, der sich nur bei einer bestimmten Erstkundenzahl rechne. Jedoch stimme die Resonanz und der Anlauf der Vorvermarktung zuversichtlich, wie auch Bürgermeister Gerhard Betz feststellte.

Glasfaserausbau: Firma Leonet beantwortet weitere Fragen

Ein weiteres Indiz, dass Leonet mit dem Glasfaserausbau rechnet, war die Anwesenheit von rund einem Dutzend Mitarbeiter bei der zweiten Infoveranstaltung. Darunter auch fünf Beschäftigte, die demnächst in Nandlstadt die Anwohner persönlich aufsuchen, um ihnen offene Fragen zu beantworten.

Und davon gibt es jede Menge, was auch viele Wortmeldungen offenbarten, die die Leonet-Experten Patrick Schulz, Patrick Sampaio und Frank Langwieser beantworteten. Bei zu individuellen Fragen wurde ein persönliches Gespräch vorgeschlagen, das jeden Freitag von 9 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr im Babelhaus, Marktstraße 17, in der Ortsmitte mit Firmenvertretern möglich sei. Auch unter www.leonet.de/nandlstadt stehen Informationen parat und können Anfragen gestellt werden.

Die Ortsteile Hausmehring, Airischwand und Figlsdorf kommen beim geplanten Glasfaser-Ausbau ebenfalls zum Zug. Nachdem der Ortsteil Baumgarten aufgrund eines Förderprogramms bereits seit ein paar Jahren über Glasfaser verfügt, könnte der gesamte Marktbereich ab dem Jahr 2025 über schnelles Glasfaser-Internet verfügen. Dass dies sowohl für die Privatkunden, aber auch die heimische Wirtschaft attraktiv sei, wurde bei der Veranstaltung offen ausgesprochen. Und ganz nebenbei: Ein Glasfaseranschluss sei auch eine Wertsteigerung der Immobilie.

Martin Hellerbrand

