Wer platziert Nägel unter Autoreifen in Nandlstadt? Polizei bittet um Mithilfe

Einen erschreckenden Fund musste ein BMW-Fahrer aus Nandlstadt machen - gerade noch rechtzeitig, bevor es zu einem Unglück kommen konnte. Die Polizei ermittelt.

Nandlstadt - Dieses Szenario ist wohl ein Horror für jeden Autofahrer: Wie die Moosburger Polizei berichtet, hat ein 20-jähriger Nandlstädter am Samstagmittag, 22. Februar, einen Nagel unter dem Reifen seines geparkten Autos, eines schwarzen 1er BMW, entdeckt. Der Nagel war dabei so platziert, dass sich dieser beim Anfahren in den Reifen des Wagens gebohrt hätte.

Der BMW war in der Nacht von Freitag, zirka 20.30 Uhr, bis Samstag, zirka 12.40 Uhr, in einem Wohngebiet im südlichen Ortsteil von Nandlstadt abgestellt worden.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Ermittler bitten um Mithilfe: Wer im angegebenen Zeitraum Hinweise zur Tat machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Moosburg unter der Tel. 08761/3018-0 in Verbindung zu setzten.



ft

