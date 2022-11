Wind- und Sonnenstrom ins E-Auto tanken: Zwei neue Ladesäulen in Nandlstadt und Tegernbach

In Nandlstadt nahmen (v. l.) Gemeinderat Bernd Stöckeler, Bürgermeister Gerhard Betz, die BEG-Vorstände Andreas Henze und Werner Hillebrand-Hansen sowie Martin Forster (Gemeinderat und Energiereferent) die neue E-Ladestation am örtlichen Friedhof in Betrieb. © RL

Die Bürger Energie Genossenschaft Freisinger Land hat in zwei weiteren Orten der Hallertau neue E-Ladesäulen errichtet, um die Elektromobilität zu fördern.

Nandlstadt/Tegernbach – Sie werden immer mehr im Landkreis Freising: die sogenannten Bürger-Ladestationen zum „Auftanken“ für sämtliche Elektroautos und Plugin-Hybride. Am vergangenen Freitag übergab die Bürger Energie Genossenschaft Freisinger Land eG (BEG) den Rathaus-Chefs von Nandlstadt und Tegernbach (Gemeinde Rudelzhausen) ihre erste E-Tanksäule – beide in der Nähe des jeweiligen Friedhofs.

Tegernbachs neue Stromtankstelle steht am Friedhof. 2. Ortschef Edwin Lambert sowie die BEG-Vorstände Andreas Heinze und Werner Hillebrand-Hansen (v. l.) freut das. © Lorenz

Zu den Fakten: Die Normalladestationen bieten jeweils zwei Ladepunkte mit je zweimal 22 kW Ladeleistung für Wechselstrom. Während sich die Installationskosten in Nandlstadt auf rund 17 000 Euro beliefen, investierte die BEG in Tegernbach knapp 16 000 Euro. Da aber beide Kommunen Mitglied bei der BEG sind, entstehen für sie keinerlei Kosten. Angesteckt werden können die Fahrzeuge laut Werner Hillebrand-Hansen von der BEG jeden Tag rund um die Uhr, der dafür benötigte Strom wird aus Wind- und Sonnenenergie gewonnen.

E-Auto-Tendenz steigt

Ein Tipp von der BEG: Via App von Elektromobilitätsanbietern könne jederzeit die Verfügbarkeit einer freien Steckdose online geprüft werden. Das Laden kann seit Freitag mit einer gängigen Ladekarte gestartet werden, zudem bietet die BEG für alle Bürger-Ladestationen im Landkreis eigene Bürger-Ladenetzkarten an.

Zu den Zahlen: In Nandlstadt waren Stand Januar 2022 insgesamt 52 E-Autos zugelassen, in Rudelzhausen 40 Stück – Tendenz deutlich steigend. Bürgermeister Gerhard Betz, wie auch der zweite Bürgermeister von Rudelzhausen, Edwin Lambert, waren sichtlich zufrieden, dass nun auch in ihren Ortschaften regenerative Energie getankt werden kann.

Richard Lorenz

