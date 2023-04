Windrad-Antrag zurückgestellt: Konzentrationsflächen haben jetzt Priorität

Von: Andrea Hermann

Teilen

Seit vielen Jahren sorgen die geplanten Windräder bei Nandlstadt für Diskussion in der Gemeinde. © Symbolbild: Boris Roessler

Deutlich größer als ursprünglich geplant sollen die Windräder in Nandlstadt werden. Doch ein entsprechender Antrag wurde vom Marktrat vorerst zurückgestellt.

Nandlstadt – Erneut sorgte das Thema Windkraftanlagen für Diskussion im Nandlstädter Marktrat. Die Frage war diesmal, ob die ursprünglich beantragten zwei Anlagen deutlich größer ausfallen dürfen oder ob man den entsprechenden Antrag zurückstellt und erst Konzentrationsflächen ausweist. Die Markträte waren geteilter Meinung.

Die Firma tetra r.e. GmbH möchte nahe Großgründling zwei Windkraftanlagen errichten – ein Thema, das die Nandlstädter Markträte seit einigen Jahren begleitet, bereits für viel Diskussion gesorgt hat und die Kommune sogar bis vor den Verwaltungsgerichtshof gebracht hat (wir haben mehrfach berichtet). Im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbescheid des Landratsamts Freising ist von jeweils einer Windkraftanlage des Typs Nordex N mit einer Nabenhöhe von 141 Metern, einem Rotordurchmesser von 117 Metern und einer Gesamthöhe von zirka 199 Metern die Rede, wie Bürgermeister Gerhard Betz in der jüngsten Sitzung des Marktrats ausführte. Jetzt hat die Firma einen neuen immissionsschutzrechtlichen Vorbescheid beantragt. Doch nun sollen die Windkraftanlagen um einiges größer werden und eine höhere Leistung erbringen. Konkret sollen die Anlagen des Typs Enercon E175 eine Nabenhöhe von 162 Meter, einen Rotordurchmesser von 175 Metern und eine Gesamthöhe von knapp 250 Meter haben.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

In der Marktratssitzung Mitte Oktober vergangenen Jahres hatte sich das Gremium darauf geeinigt, Konzentrationszonen für Windkraftanlagen ausweisen und an den Plänen, die man vor zehn Jahren angefangen hat, festzuhalten. Laut gesetzlicher Vorgaben hat die Gemeinde bis Februar Zeit, diese Areale auszuweisen. Die Frage, die sich aber nun stellte: Was soll man mit dem Antrag der Firma tetra r.e. machen?

Eine klare Meinung hatte UWN-Marktrat Alexander Mörwald: „Wir gurken hier schon so lang rum mit den Windanlagen.“ Für ihn ist es „absolut unverantwortlich“, dass die Pläne, die schon der vorherige Marktrat auf dem Tisch hatte, nicht weitergediehen sind. Seine Forderung: Man müsse „schnell handeln, wenn man noch was retten will“ und nicht wieder „versuchen, das hinauszuzögern“. Darüber hinaus könne man Konzentrationsflächen ausweisen. „Ich bin dafür, das Einvernehmen zu erteilen“, sagte er. UWN-Kollege Patrick Nocker hatte bei diesem Thema „Bauchweh“: Mit Blick auf den Antrag sagte er: „Zurückstellen würde ich mitgehen, ablehnen nicht.“

CSU-Marktrat Andreas Selmayer sprach sich mit Blick auf „das laufende Verfahren“, sprich die geplante Ausweisung von Konzentrationszonen, dafür aus, den Antrag zurückzustellen. Ein Vorgehen, mit dem sich GOL-Marktrat Erhard Schönegge nicht anfreunden konnte. Immerhin sei beim Thema Windkraftanlage viel Zeit vergangen – Zeit, in der nichts passiert sei und in der man fatalerweise kein CO2 eingespart hätte.

CSU-Marktrat Sebastian Unger ärgerte die Kritik einiger Räte, dass der alte Marktrat diesbezüglich nicht aktiv geworden ist: „Ich finde es eine ziemliche Unverschämtheit, wenn man dem alten Gemeinderat die Schuld in die Schuhe schiebt – wir haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt.“ Er hatte kein Verständnis dafür, dass man „dem alten Gemeinderat ans Bein pinkelt“.

Dass Windräder „der Gemeinde einen Haufen Geld in die Kasse spülen“, dieses Argument brachte GOL-Marktrat Bernd Stöckeler ins Spiel – neben den Umwelt-Aspekten.

Letztlich entschied sich der Marktrat dafür, den Antrag der Firma tetra r.e. zurückzustellen und erst die Konzentrationszonen auszuweisen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.