Zehn Jahre AuerVoices: „Bayerns bester Chor“ plant Jubiläumskonzerte in Nandlstadt

Seit zehn Jahren existiert der A-capella-Chor AuerVoices inzwischen. Der Geburtstag wird nun im Oktober gemeinsam mit dem Publikum in zwei Konzerten gefeiert. © CHOR

Das preisgekrönte Ensemble AuerVoices wird zehn Jahre alt: Das Jubiläum will der Chor auf zwei Konzerten mit dem Publikum feiern. Der Vorverkauf läuft schon.

Hallertau – Seit dem ersten Konzert der AuerVoices vor zehn Jahren hat der A-cappella-Chor aus der Hallertau eine ereignisreiche Zeit durchlebt. Speziell durch die Corona-Pandemie wurde die Gruppe vor neue Herausforderungen gestellt. Kurz vor Beginn der Pandemie war man noch mit dem Kulturförderpreis der Stadt Freising ausgezeichnet worden. Wegen der folgenden allgemeinen Beschränkungen fokussierten sich die Sängerinnen und Sänger dann auf den Dreh von Musikvideos, die mittlerweile auf YouTube mehr als 50.000 mal aufgerufen wurden.

Für das Video zu „Numb“ von Linkin Park wurden die AuerVoices während der Corona-Pandemie vom Bayerischen Rundfunk zum „mit Abstand“ besten Chor Bayerns gewählt.

Neues AuerVoices-Musikvideo zum Jubiläum geplant

Die Fans können sich nun auch zum Jubiläum auf ein Musikvideo freuen. Zu welchem Song, das wurde bislang jedoch noch nicht bekanntgegeben. Zuletzt konnte man den Chor in der BR-Dokumentation „Vom Glück zu singen“ sehen, in der deutlich wurde, wie viel Freude die einzelnen Stimmen an der Gemeinschaft und an der kollektiven Musik haben.

Ein weiterer Höhepunkt waren im April die gemeinsamen Auftritte mit der Band Dicht & Ergreifend auf deren Konzerten im Kulturbunker Ottering. Die bayerischen Rapper wurden über das Musikvideo zu ihrem Song „Wandadoog“ auf das Hallertauer Ensemble aufmerksam und luden sie zu den Konzerten mit dem Motto „Endlich wieder Vollkontakt“ ein. Bei sechs gemeinsamen Auftritten konnten die Chormitglieder schließlich wieder vor einem Publikum alles geben.

Aufwändig produziertes Musikvideo von Coldplay-Cover „Fix You“

Zur Feier des Jubiläums laden nun die AuerVoices am 15. und 16. Oktober zum Jubiläumskonzert „10 Jahre AuerVoices – Time to get lucky!“ nach Nandlstadt ein. Wie gewohnt, werden viele Musikrichtungen vertreten sein: Von Coldplay bis Billie Eilish, von Nirvana bis Daft Punk ist alles dabei. Für die finale Vorbereitung auf das Konzert fahren die gut 30 Sängerinnen und Sänger Ende September auf ein Probenwochenende in Waldmünchen.

ft

Tickets und Infos zum Jubiläumskonzert

Karten gibt es für 15 (ermäßigt 10) Euro im Marktladerl Nandlstadt und in der Sonnen-Apotheke Au sowie online auf musikverein-nandlstadt.de/time-to-get-lucky zu kaufen. Die Konzerte werden am 15. Oktober um 19 Uhr und am 16. Oktober um 15 Uhr jeweils in der Hopfenhalle Nandlstadt stattfinden.