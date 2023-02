Neben dem künftigen Pflegeheim in Haag ist eine Kindertagesstätte angedacht

Unscheinbar kommt das Grundstück in unmittelbarer Nähe zum Haager Biergarten noch daher. Allerdings sind dort Projekte geplant, mit denen die Gemeinde die Weichen für die Zukunft stellen wird. © Maria Martin

Den Haager Gemeinderäten wurde die Erschließungsplanung „Westlich des Biergartens“ vorgestellt. Neben dem Pflegeheim soll jetzt auch noch eine Kindertagesstätte entstehen.

Haag – Wo bis vor kurzem ein nicht mehr genutztes Anwesen stand, soll künftig ein U-förmiger Gebäudekomplex entstehen, der als Senioren- und Pflegeheim mit 87 Zimmern dienen wird. Auf dem gleichen Grundstück gleich gegenüber der Marina Thudichum-Grundschule könnte auch – wenn alles nach Plan läuft – eine neue Kindertagesstätte einziehen, mit Mittagsbetreuung für die Schulkinder in einem eigenen Gebäudekomplex. Die Erschließungsplanung für dieses Baugebiet „Westlich des Biergartens“ wurde in der Gemeinderatssitzung am Dienstag vorgestellt. Als Betreiber des Seniorenheims steht ein privater Investor in den Startlöchern, die Betreuungseinrichtung für die Kinder möchte die Gemeinde bauen.

„Der Bedarf dafür ist da“, so die Meinung der Räte. Ein Projekt, für das uns so manch andere Gemeinde beneiden könnte, meinte Bürgermeister Anton Geier. Über den Vorhabensträger, der das Seniorenwohnheim im unteren Bereich des Grundstücks bauen möchte, hielt man sich in der öffentlichen Sitzung noch bedeckt.

Knapp eine Million Euro werde die Erschließung des gesamten Grundstücks kosten, hatte der beauftragte Ingenieur, Franz Lohr, errechnet. Die Kosten würden allerdings zum Teil auch von der Gemeinde getragen, wenn sie die Parzellen für das Kinder- und Jugendhaus ablösen könnte. Rund die Hälfte würde dann an die Gemeinde fallen, Stellplätze für das Café Ampertal mit inbegriffen. Wenn die Erschließung über einen privaten Investor abgewickelt werde, könnte es bei der organisatorischen Abwicklung „schneller gehen“, meinte Geier. Ein privater Träger könne schneller am Markt agieren, oftmals bessere Preise für Leistungen erzielen, als die Gemeinde, die für ein solches Projekt eine öffentliche Ausschreibung in die Wege leiten müsse.

Räume für die Ganztagsbetreuung sind ebenfalls im Gespräch

Und dass es mit der Realisierung eines neues Kinder- und Jugendhauses in Trägerschaft der Gemeinde durchaus „pressiert“, auch das wurde in der Sitzung deutlich. In nur wenigen Jahren werde es soweit sein, dass der Rechtsanspruch für die Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern in Kraft trete. Rund 123 Quadratmeter Fläche für Mittags- und Nachmittagsbetreuung stünden dann zur Verfügung. Und das sei nötig, erklärte Geier. Die Mittagsbetreuung für die Schulkinder, die derzeit in Räumen im Rathaus erfolgt, sei „bis auf den letzten Platz“ ausgebucht. Die Lage des neuen Kinderhauses sei ideal, gleich gegenüber der Schule. Eine Ampel regele dort den sicheren Übergang. Flexibler wäre man dann auch, was die Eröffnung einer neuen Kindergarten- oder Kinderkrippen-Gruppe angehe. Wartelisten bei der Anmeldung gebe es im Haager Kindergarten schon lange.

Dass die Planung auch Vorteile bei der Anbindung der Häuser an der Ringstraße zum Ortszentrum gebe, das warf Gemeinderat Helmut Leitl ein. Ein barrierefreier Anschluss von dort in Richtung Dorfmitte sei nämlich notwendig, sagte Lohr. Das Gelände im Osten des Grundstücks, direkt neben der Schlossallee, sei zu steil, um etwa einen Rollstuhl sicher zu schieben. Den großen Höhenunterschied könne man mittels einer Rampe im Westen überwinden. Die habe dann kein so großes Gefälle, außerdem könnten ebene Stellen mit eingebaut werden, die Senioren ein Plätzchen zum Verschnaufen böten, wenn sie auf dem Weg in den Ort wären.

Ein Gewinn wäre es, wenn es der Gemeinde gelingen würde, ein neues Kinderhaus zu bauen, betonte Geier. Man müsse auch im Hinterkopf haben, dass es in den Straßenzügen „In der Mulde“ und am „Amperblick“ in den nächsten Jahren einen Generationenwechsel geben werde. Viele junge Familien würden vermutlich Kinderbetreuung in Anspruch nehmen. „Ich bin überzeugt, dass das Grundstück ein guter Platz wäre, eine gute Chance für die Gemeinde.“

Kosten und mögliche Fördermittel werden nun als nächstes eruriert

Freilich müsse erst geklärt werden, ob die Gemeinde die Kosten für die Betreuungseinrichtung stemmen könne und auch die Frage geklärt werden, ob es Fördermittel gebe. Rund fünf Millionen Euro müssten wohl für einen solchen Neubau in die Hand genommen werden. In dem neuen Gebäude Wohnungen unterzubringen, die man dem Personal anbieten könne, auch das könne er sich vorstellen. Eine Baugrunduntersuchung für das gesamt Areal sei bereits erfolgt. Zur Erstellung der Hauptkanäle müssten nur wenige Tiefbauarbeiten erfolgen, so Lohr.

Nur für den Abfluss des Regenwassers werde eine neue Leitung benötigt. „Problemlos“, wie das Urteil des Fachmanns lautete. Das Regenwasser könne unter dem Gleis der früheren „Bockerlbahn“ direkt in den Amperkanal geleitet werden. Die Trinkwasser-Versorgung werde durch den Wasserzweckverband Baumgartner Gruppe erstellt. Für die vorgestellte Erschließungskostenplanung gaben die Räte einstimmig Grünes Licht.

