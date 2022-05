Neue Storchenwohnung auf dem Inkofener Schloss

Dieses Bild wünscht sich der Landschaftspflegeverband auch für den neuen Storchenhorst auf dem Schloss Inkofen. Aktuell steht er noch leer. © Dieter Eder

Auf dem Dach des Schlosses Inkofen ist eine Wohnung frei. Genauer gesagt: eine Storchenwohnung. Um Tiere anzulocken bedient man sich eines Tricks.

Inkofen - Im Rahmen des Verbundprojektes „Landschaft + Menschen verbinden – Kommunen für den bundesweiten Biotopverbund“ im Bundesprogramm Biologische Vielfalt wurde auf dem Inkofener Schloss unter Anleitung des Landschaftspflegeverbandes Freising ein neuer Storchenhorst aufgestellt. Der Horst mit einem Durchmesser von 1,50 Meter besteht aus Edelstahl und wurde mit Nistmaterial eingedeckt sowie mit weißer Farbe besprüht, um die Hinterlassenschaften der Störche zu simulieren.

Auf diese Weise soll der Storch angelockt werden und sich gleich wohlfühlen, weil er den Eindruck vermittelt bekommt, dass der Horst schon einmal bewohnt war. Der so vorbereitete Nistplatz wurde eindrucksvoll von der Zimmerei Maier aus Inkofen mit einer Hebebühne auf den Schornstein des Schlosses emporgehoben. Der Horst bietet nun dem Storch eine Aussicht auf die Wiesen des Inkofener Mooses, in denen Meister Adebar seine Nahrung finden kann.

Doch dabei soll es nicht bleiben. Da die Art und viele andere Vogelarten des Offenlandes durch Nahrungsmangel gefährdet sind, möchte der Projektleiter des Landschaftspflegeverbands, David Eschler, bestandsstützende Maßnahmen wie die Schaffung von Nahrungsflächen im Ampertal durchführen. Geplant sind unter anderem Grabenabflachungen und die Schaffung von feuchten extensiven Wiesen.

Ein Edelstahl-Storchenhorst wurde unter Anleitung des Landschaftspflegeverbands Freising auf dem Dach des Schlosses Inkofen installiert. © DavId Eschler

Landschaftspflegeverband Freising will Lebensräume für Tiere aufwerten

Nach und nach sollen im Ampertal Lebensräume (Biotope) für Tiere und Pflanzen aufgewertet und miteinander vernetzt werden und so einen Biotopverbund bilden. Das Biotopverbund-Projekt, das von der Heinz Sielmannn Stiftung koordiniert und in unterschiedlichen Modellregionen umgesetzt wird, hat zum Ziel, Kommunen für die praktische Umsetzung von Biotopverbundmaßnahmen zu gewinnen. In der Modellregion Ampertal werden die zwölf Gemeinden des Ampertals zum Mitmachen animiert und bei der Umsetzung von Biotopverbundmaßnahmen durch den Landschaftspflegeverband Freising unterstützt. Möglich war die Umsetzung des Storchenhorstbaus nur mit Einverständnis der Schlosseigentümer Familie Graf La Rosée, der Zimmerei Maier, der beteiligten Gemeinde Haag und der Unteren Naturschutzbehörde Freising.

Das Verbundprojekt „Landschaft + Menschen verbinden – Kommunen für den bundesweiten Biotopverbund“ wird im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz gefördert. Es wird von der Heinz-Sielmann-Stiftung koordiniert und in drei Modellregionen (Rügen, Grafschaft Bentheim, Freising) umgesetzt.

Finanziert wird das Teilprojekt des Landschaftspflegeverbands Freising in der Modellregion Ampertal auch durch den Bayerischen Naturschutzfond. „Allen Beteiligten gilt der Dank für ihr Engagement, sich für die Artenvielfalt im Landkreis Freising einzusetzen“, betonte der Koordinator. Und ergänzt: „Falls auch Sie Interesse oder Vorschläge zur Aufstellung eines Storchenhorsts im Ampertal haben, melden Sie sich beim Landschaftspflegeverband.“ Die Kontaktdaten: Tel. (0 81 61) 60 04 39. „Wir unterstützen Sie bei der Planung, Umsetzung und Finanzierung.“ Weitere Informationen sind auf der Homepage unter www.biotopverbund.de zu finden. (ft)