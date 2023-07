Neuer Audiowalk: Studierende machen Moosburger Geschichte hörbar

Die Studierenden, die den Audiowalk durch die Moosburger Neustadt gestaltet haben: (v. l.) Teresa Bummel, Michael Stengel (beide LMU), Katarina Hartmann (Uni Regensburg), Maria Kleiner, Peter Kamp, Paula Ruppert, Sophie Näck (alle LMU), Matthias Melcher, Lehrbeauftragter am Lehrstuhl für Geschichte Osteuropa und Südosteuropa an der LMU, Kristina Tolok vom NS-Dokumentationszentrum München, Anna Finkenzeller (Uni Regensburg) sowie Wolfgang Hauck von der „BayernHistoryApp“. © Maria Martin

Dank eines Projekts von Studierenden steht in Moosburg jetzt ein gratis Audiowalk zur Verfügung: Es macht einen Teil der Stadtgeschichte über die Ohren neu erlebbar.

Moosburg – Da ist ein großer Wurf gelungen: Mit „Moosburger Geschichte hörbar machen“ ist ab sofort der kostenlose digitale Führer durch Geschichte und Straßen der Neustadt online. Studierende des Elite-Studiengangs „Osteuropastudien“ an der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Uni Regensburg haben den „Spaziergang“ in Zusammenarbeit mit dem Betreiber der „BayernHistoryApp“, Wolfgang Hauck, multimedial aufbereitet. Am Samstag wurde die App in der Aula der Vhs Moosburg vorgestellt.

Moosburgs spannende Geschichte, die es von Studenten zu entdecken galt

Die Moosburger Neustadt ist ein besonderer Schauplatz deutscher Geschichte. Dass der Straßenverlauf im größten Stadtteil des Orts aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs stammt, das wissen oft nur noch die älteren Bürger von Moosburg. Zu Kriegszeiten befand sich dort das Stammlager Stalag VII A, das größte Kriegsgefangenenlager in Nazi-Deutschland, in dem rund 70.000 Häftlinge ihr Dasein fristeten. In den Gefangenen-Baracken fanden dann nach dem Krieg Heimatvertriebe und Flüchtlinge Platz zum notdürftigen Wohnen. An die Gebiete und Landschaften in Mittel-, Südost- und Osteuropa, aus denen die Menschen damals in Massen vertrieben wurden, erinnern noch die umliegenden Straßennamen: etwa die Sudetenlandstraße, Schlesierstraße oder Buchenlandstraße, um nur einige zu nennen. In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden die länglichen, eingeschossigen Bauten von den Arbeitsmigranten aus der Türkei und Italien bewohnt.

Digitale und auditive Stadtteilführung

Eine spannende Geschichte, die in dem Areal stecke, befanden die Studierenden. Gemeinsam mit ihren Dozenten – Matthias Melcher vom Lehrstuhl für Geschichte Osteuropa und Südosteuropa an der LMU, und Kristina Tolok, Mitarbeiterin am NS-Dokumentationszentrum in München – machten sie sich auf Spurensuche. Weil die „Stadtteil-Führung“ digital und auditiv, also hörbar gestaltet werden sollte, bot sich die Zusammenarbeit mit Wolfgang Hauck vom Verein „KunstBauStelle“ aus dem Landkreis Landsberg am Lech an. Der Künstler informierte die Studierenden darüber, wie man das interaktive Projekt in die „BayernHistoryApp“ integrieren könnte. Diese ist über das Smartphone abrufbar.

Vom Bahnhof bis zum Haus der Heimat

Der „Spaziergang“ durch die Geschichte der Neustadt startet nun am Moosburger Bahnhof und führt über Stationen am früheren Lagereingang über die Sabathiel-Baracke, eine ehemalige Wohnbaracke, in der die Häftlinge untergebracht waren, bis hin zur früheren Mevlana-Moschee, einer Gebetsstätte für die türkischen Gastarbeiter. Station gemacht wird am Gedenkplatz für die Inhaftierten, weiter an der Pius-Kirche, die im März 1949 an der Ecke Böhmerwald- und Siebenbürgenstraße errichtet wurde, und beim „Haus der Heimat“ an der Hodschager Straße. Über den Kartendienst Google Maps ist der jeweilige Standort jederzeit einsehbar. Die einzelnen Stationen sind mit wissenswerten Texten unterlegt. Letzte Station sind die Wachmannschaftsbaracken des Stalag VII A an der Schlesierstraße.

Eine ganz neue Dimension an Moosburger Geschichte tue sich da auf, lobte Frank Seehausen vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, der sich vom Zustand der historischen Bauten bereits am Tag des Offenen Denkmals im September letzten Jahres ein Bild gemacht hatte. Die denkmalpflegerische bzw. bauhistorische Untersuchung dieser Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg sei abgeschlossen, informierte er die Zuhörer in der Vhs-Aula. Die Stadt Moosburg hatte die Untersuchung vor einiger Zeit in Auftrag gegeben.

Eine große Leistung, ein solches Projekt durchzuziehen.

Mit der neuen App „Moosburger Geschichte hörbar machen“ hat die Historie der Neustadt in Moosburg nun ein ganz neues Gewicht bekommen. Stolz auf das Ergebnis, das seine Studierenden präsentierten, zeigte sich Matthias Melcher. Der Lehrbeauftragte lobte: „Eine große Leistung, ein solches Projekt durchzuziehen.“

Die Flyer, über die die App heruntergeladen werden kann, sind in der Geschäftsstelle der Vhs Moosburg am Stadtplatz (Haus der Bildung) erhältlich.

Maria Martin

