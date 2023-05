Neueröffnung: fischmeister – da Alessandro

Alessandro Liguori gründete das fischmeister – da Alessandro. © Fischmeister – da Alessandro

Seit Januar diesen Jahres hat Freising einen neuen Hotspot der italienischen Gastronomie.

Wo es einst Jahrzehntelang Fischsemmeln als Hauptgericht zum Essen gab, warten jetzt die leckersten italienischen Gerichte auf hungrige und neugierige Gäste. Der in der Szene bekannte Gastronom Alessandro Liguori, hat aus dem Fischladen in der Angerbadergasse ein stilvoll eingerichtetes Restaurant und eine Pizzeria gezaubert.

Qualitativ hochwertige Produkte liegen dem Gastronomen sehr am Herzen und vieles kommt ganz frisch aus seiner Heimat Kalabrien.

Alleine der Blick in die Speisekarte lässt so manchem das Wasser im Mund zusammenlaufen: Als Vorspeise vielleicht eine Zuppa di Pesce – oder vielleicht doch Carpaccio di Manzo? Als Hauptspeise: Die Pizza Fischmeister mit Mozzarella, Lachs und frischem Zucchini-Pesto – oder doch vielleicht lieber Spaghetti oder ein Risotto? Beim Fischmeister – da Alessandro ist für jeden etwas dabei, ob nun für den großen oder den kleinen Hunger.

Das Mittagsangebot, sowie die Wochenkarte und auch das ein oder andere Tagesgericht lohnt sich sehr.

Die vielen neuen Hingucker überraschen sehr. Das niveauvoll eingerichtete Lokal ist jetzt ein Hingucker und läd zum Verweilen ein. Das zentral gelegene Restaurant wartet jetzt nur noch darauf, von den Freisingern entdeckt und geliebt zu werden. Oder anders gesagt: Der Hunger nach italienischem Flair auf hohem Niveau kann endlich gestillt werden. Also nichts wie hin zum Fischmeister – da Alessandro – ob nun zum Mittagsmenü oder zum Abendessen, Alessandro Liguori und sein Team freuen sich sehr auf Ihren Besuch!

Kontakt

Fischmeister – da Alessandro

Angerbadergasse 6

85356 Freising

Telefon: 08161 - 9351579

Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag von 11.30 Uhr bis 22.30 Uhr, Donnerstag Ruhetag

Besuchen Sie fischmeister auf Facebook