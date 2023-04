Neueröffnung: Mosling Bar in Freising

Bar-Chef Olly Masion freut sich auf Ihren Besuch. © Mosling Bar

Ab dem 19. April eröffnet die Mosling Bar in Freising. Leckere Cocktails, edle Weine, feine Speisen und hausgemachte Kuchen erwarten die Besucher.

Ein Glas Wein als Absacker – oder doch lieber einen Cocktail? Für alle, die schon lange eine gemütliche aber dennoch niveauvolle Bar in Freising vermisst haben, gibt es sehr gute Nachrichten. Ab dem 19. April können Nachtschwärmer, Weinliebhaber, Cocktail-Fans und Freunde des Bar-Feelings aufatmen, denn die Mosling Bar in der Sonnenstraße 29 sperrt endlich seine Türen auf. Wer sich darüber natürlich sehr freut, ist Bar-Chef Olly Masion, der gleich mal eine Botschaft für seine neuen Kunden hat: „Liebe Freisinger, kommt vorbei, die neue Bar in der Stadt hat für Euch geöffnet. Leckere Cocktails, edle Weine und auch für den Hunger haben wir was da. Lasst Euch von eigenen Kreationen, Klassikern und einer sehr vielfältigen Vinothek begeistern. Dafür stehen wir mit unserem Namen – Mosling. Ein Traum, den ich schon seit langem habe, eine eigene Bar, geht jetzt in Erfüllung. Dank Euch, liebe Freisinger, erschaffen wir den neuen Hotspot der Stadt. Wir freuen uns auf Eurer Kommen“.

Die Mosling Bar in der Sonnenstraße 29 soll ein neuer Hotspot der Stadt Freising werden. © Mosling Bar

Der gebürtige Erdinger, der neben einer facettenreichen und glänzenden beruflichen Biographie auch internationale Erfahrungen wie etwa in Dubai aufweisen kann, will in Freising regionale und saisonale Bezüge herstellen – unter anderem mit einer bayerischen Version eines Strait Sling mit Vodka-Spargel-Infusion, Apfelbrand, Kräuterlikör, Limettensaft und Hopfensoda. Als Dialog dazu, für den kleinen Hunger: Spargelcremesuppe nach Mosling Art. Aber auch für die Süßen gibt es genügend – nämlich frische und hausgemachte Kuchen nach Omas Rezept.

In der Mosling Bar erwarten Sie leckere Cocktails und edle Weine. © Mosling Bar

„Wir machen alles möglich“, so Olly Masions Credo – oder anders gesagt: Hier ist der Kunde noch König. Weil aber auch das Auge mitisst und mittrinkt, hat sich Olly Masion für einen niveauvollen Stil ohne großen Schnickschnack entschieden und mit seiner Bar auch diesbezüglich ein Statement gesetzt – nämlich stilvoll, aber nicht overdressed, mit Glanz aber dennoch äußerst gemütlich. Wer also demnächst in Freising feiern gehen möchte, sollte die Mosling Bar in seine Route miteinplanen – Sie werden es nicht bereuen! Olly Masion und sein Team freuen sich sehr auf Ihren Besuch. (Richard Lorenz)

Olly Masion heißt Sie herzlich Willkommen in der Mosling Bar. © Mosling Bar

Kontakt

Mosling Bar

Sonnenstraße 29

85356 Freising

Öffnungszeiten

Mittwoch und Donnerstag von 16 bis 24 Uhr

Freitag und Samstag von 16 bis 1 Uhr