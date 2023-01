Neues Baugebiet: Haag macht wichtigen Schritt

Zahlreiche Stellungnahmen galt es für die jüngste Sitzung in Haag zu wälzen. © Ullrich Gnoth/IMAGO

Jetzt geht‘s vorwärts: Der Gemeinderat Haag hat die nächste wichtige Hürde im Baugebiet Südlich der Graf-Lodron-Straße genommen.

Haag – Ein weiterer Meilenstein ist genommen: Nach der öffentlichen Auslegung und der Abwägung der Stellungnahmen der öffentlichen und privaten Belange hat der Gemeinderat in Haag in seiner Sitzung am Dienstag den Bebauungs- und Grünordnungplan „Südlich der Graf-Lodron-Straße“ als Satzung beschlossen. Damit sei man einen „großen Schritt vorangekommen“ bei der Entwicklung des letzten innerörtlichen Wohngebiets, betonte Bürgermeister Anton Geier. Im Vorfeld hatte die Gemeinde zwei Bodengutachten erstellen lassen, um den schwierigen Untergrundverhältnissen – Torfschichten in unterschiedlichen Setzungen – Rechnung zu tragen. Bei der Abwägung der insgesamt 19 Vertreter öffentliche Belange wurde dann auch die Stellungnahme des Sachgebiets 41 (Bodenschutz/Altlasten) im Freisinger Landratsamt mit besonderer Sorgfalt behandelt.

Bedenken wegen Grundwasserabsenkung

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens hatte die Gemeinde in den letzten Jahren bereits zwei Baugrunduntersuchungen durchführen lassen. Minimale Spuren von Mineralölkohlenwasserstoffen seien festgestellt worden, die auf mikrobiologische Abbauprozesse in den Torfböden zurückzuführen seien, betonte Geier. Ein Bodenmanagementkonzept sei bereits beim beauftragten Landschaftsplaner in Auftrag gegeben worden.

Ein solches Konzept sei sinnvoll, so hieß es in der Stellungnahme des Sachgebiets der übergeordneten Behörde, um „unvermeidbaren Aushub zweckmäßig wiederzuverwerten und nicht beanspruchten Boden zu schonen“. Dass man bereits im Zuge des gesamten Bauleitplanverfahren im Hinblick auf die vorherrschenden Bodenverhältnisse „alles optimal“ gemacht habe, wie das Gemeinderat Helmut Leitl einwarf, kam der Diskussion bei der Behandlung einer privaten Stellungnahme zugute. Ein unmittelbarer Nachbar des Baugebietes hatte seine Bedenken hinsichtlich von kurzfristig notwendigen Grundwasserabsenkungmaßnahmen geäußert, die zu gravierenden Schäden der Nachbargebäuden führen könnten.

Für private Bauherren der Grundstücke im oberen Bereich, also im nördlichen Bereich des Wohngebietes, dort wo die Torfschichten am mächtigsten sind, seien Keller nicht zugelassen, betonte Geier. Für das Bauvorhaben der Gemeinde, die im südlichen Bereich ein Mehrfamilienhaus erstellen möchte, werde eine fachgutachterliche Baubegleitung beauftragt. Um Schäden aufgrund von Rüttel- und Verdichtungsarbeiten sowie durch den Baustellenverkehr aufzeigen zu können, empfehle er „baubegleitende Erschütterungsmessungen“, war in der Anregung des Nachbarn zu lesen. Außerdem regte er an, vor Beginn der Arbeiten ein amtliches Beweissicherungsverfahren durchzuführen.

Applaus für die zuständige Sachbearbeiterin

Hinsichtlich der öffentlichen Erschließungsmaßnahmen, wie etwa der Straße, die durch das Wohngebiet von Norden nach Süden verlaufe, werde die Gemeinde natürlich eine Baubegleitung durch einen entsprechende Gutachter sicherstellen, so der Bürgermeister. Allerdings könne man die einzelnen Bauwerber nicht zwingen, ebenfalls so etwas verpflichtend zu machen. Der Hinweis dazu werde selbstverständlich in den Bebauungsplan aufgenommen – verpflichtend könne das aber nicht sein. „Wir können da nicht jedem hinterher laufen“, so Geier.

Bevor die Veräußerung der Parzellen auf dem insgesamt 1,4 Hektar großen Grundstück beginnen könne, müsse als nächster Schritt das Wasserrechtsverfahren eingeleitet werden. Zudem müsse das sogenannte „Einheimischen-Modell“ überarbeitet und rechtssicher ausgestaltet werden. Besonderen Dank sprach Geier an die zuständige Sachbearbeiterin im Zollinger Rathaus, Brigitte Haberl, aus, die die Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange zur Sitzung bestens aufbereitet hatte. Dafür gab es Applaus aus dem Gremium.

Maria Martin

