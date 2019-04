Außergewöhnliches verdient Belohnung

„Sport ist Mord“, ist ein Zitat, das aus dem Mund von Ex-Premierminister Winston Churchill stammen soll. Und eines, das Bürgermeister Franz Heilmeier bei der dritten Sportlerehrung der Gemeinde ad absurdum führte: Schließlich warteten drei Schwimmer, eine Jugendfußballmannschaft sowie junge Tang-Soo-Do-Kämpfer auf ihre Auszeichnungen. Die sahen mindestens genauso quicklebendig aus, wie die Turner des TSV Neufahrn, die zu Beginn und in der Pause atemberaubende Akrobatik zeigten.

+ Neufahrn – Das Sport-ist-Mord-Zitat trifft laut Heilmeier auf Neufahrn eben „nicht zu“, wie man reihum in der Aula des OMG unschwer erkennen konnte. Sportreferentin Manuela Auinger zeigte sich indes hocherfreut von der Resonanz auf den Ehrenabend, den sie nun schon das dritte Mal organisiert hatte. Gut 80 Leute waren gekommen, um aktiven Sportlern und Vereinsfunktionären bei einem feierlichen Festakt Gesellschaft zu leisten, der einmal mehr von außergewöhnlichen Leistungen und einem in der heutigen Zeit nicht immer selbstverständlichen ehrenamtlichen Engagement geprägt war.

Da wäre etwa Heinz Unterholzner zu nennen, der Urkunde und Goldmedaille erhielt, weil er beim FC Neufahrn bis heute als Schiedsrichter aktiv ist, aber darüber hinaus auch lange Zeit Jugendbetreuer, Technischer Leiter, Kassier und Revisor war. Alles Tätigkeiten, die der „Allrounder“ in einer kleinen Dankesrede prompt herunterspielte, indem er lapidar feststellte: „Eigentlich war das für mich selbstverständlich.“

Ohne Ehrenamt geht es nach den Worten von Unterholzner in den Vereinen nicht. Ohne Leute, die bereit sind Verantwortung zu übernehmen und mit anzupacken, wäre ein lebendiges Vereinsleben nämlich undenkbar. Eine Einstellung, für die es viel Applaus gab. Zu klatschen hatten die Besucher ohnehin genug an diesem vergnüglichen Abend in der Aula des OMG. Mit den meisten Beifall gab es freilich für die junge Turn-Riege des TSV.

Alexander Fischer