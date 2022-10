100 Jahre Männergesangverein Einigkeit Giggenhausenen: Drei Chöre, die Herrmanns und viel „Gfui“

Geburtstagsfeier

100 Jahre Männergesangverein Giggenhausen: Das wurde jetzt in der Aula des Oskar-Maria Graf-Gymnasiums gefeiert.

Neufahrn/Giggenhausen - Rund 400 Konzertgäste konnte Vereinschef Leonhard Maier bei dem Gesangs- und Musikabend begrüßen. Dieser wurde von drei Chören gestaltet: neben dem Chor des gastgebenden „Geburtstagskindes“ mit Leiter Hans Halbinger auch vom gemischten Chor Jederzeit! unter der Leitung von Adela Casañas (Freisinger Sängerhort) sowie dem Männergesangsverein Harmonie aus dem niederbayerischen Offenstetten mit dem Dirigenten-Duo Franz Brunner und Josef Brandl. Blasmusikalisch-bayerische Akzente zur Einstimmung und als Pausenmusik steuerten mit den Kohlstattmusikanten Instrumentalisten aus der Nachbargemeinde Günzenhausen bei.

Dass Musik verbindet, zeigte sich auch bei den Mitwirkenden auf der Bühne, denn die musikalischen Akteure konnten durch persönliche Kontakte gewonnen werden. Gleiches galt für Moderator Alexander Nadler, der als gebürtiger Giggenhauser und Schauspieler prädestiniert war für die Präsentation der kurzweiligen Hintergrundinformationen.

+ Nur wenige Plätze blieben leer bei den Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag der Einigkeit im Oskar-Maria-Graf-Gymnasium. © Wilms

Als Ehrengast wusste Staatsminister Florian Herrmann in seinem Grußwort launig von der besonderen Verbundenheit seiner Familie in dritter Generation mit Giggenhausens singenden Männern zu berichten: Sowohl sein Vater Wolfgang, ehemaliger Chemieprofessor und Präsident der TU München, als auch Opa Ferdinand haben Mitte der 80er Jahre als Chorleiter maßgeblich zur Wiederbelebung des Männergesangvereins beigetragen. Gerne erinnerte Herrmann auch daran, wie damals sein des öfteren als Organist im Gottesdienst eingesprungener Vater als Dirigent „rekrutiert“ wurde – in der festen Überzeugung, dass es sich bei Professor Herrmann um einen Musikwissenschaftler handelt. Bis heute sind die Herrmanns mit Giggenhausen freundschaftlich verbunden. Und auch wenn alle etwas grauer geworden seien, so der Minister, sei die Freude am Chorgesang geblieben.

Heilmeier hebt die „kleine Perle“ hervor

Der Neufahrner Bürgermeister Franz Heilmeier nahm den dreistelligen Geburtstag des Chores zum Anlass einer Rückschau auf die Gründungszeit nach dem Ersten Weltkrieg. Damals herrschten unsichere Zeiten – durchaus mit den heutigen Sorgen und Nöten aufgrund von Corona, Ukrainekrieg, Energiekrise und Klimawandel vergleichbar. Umso wichtiger und schöner sei es, führte Heilmeier aus, wenn im Ort Zusammenhalt, Gemeinschaft und Nachbarschaft gepflegt und „nach unten angepackt“ werde. Hier stellte er das dörfliche Leben in Giggenhausen als etwas Besonderes, als „kleine Perle“ in der Vereinslandschaft der Gemeinde heraus. Aktuell lasse sich dieser engagierte Gemeinsinn im Erhalt der Dorfwirtschaft auf Genossenschaftsbasis ablesen.

In dem prallen Jubiläumsprogramm wurden bei rund zwei Dutzend Liedbeträgen ganz unterschiedliche Akzente der Chorliteratur betont. Die hörenswerte Mischung mit ihrem breiten Spektrum traditioneller und moderner Kompositionen bestand aus Liebes- und Heimatliedern, Volksliedern und internationaler Folklore. Auch Operetten- und Schlagermelodien, wie etwa Udo Jürgens „Griechischer Wein“, A Capella oder auch mit Instrumentalbegleitung durften nicht fehlen. So zeigten die ambitionierten Laienchöre, mit „Gfui“, gelegentlich auch mit Humor, etwa bei einem launigen Trinklied, wie viel Freunde sich aus dem gemeinsamen Gesang gewinnen lassen. Der musikalische Bogen des dargebotenen Repertoires spannte sich von Freddy Mercury beim Chor Jederzeit! bis zu Freddy Quinns „Schön war die Zeit“, vorgetragen von der Harmonie aus Offenstetten.

Grüße an befreundeten Bergsteigerchor

Nicht nehmen ließen sich die Gastgeber bei ihrer Doppelzugabe, als besonderen Gruß an den befreundeten Bergsteigerchor in Trient mit La Montanara das wohl bekannteste Lied der Berge anzustimmen und zum besinnlichen Ausklang das Sakralwerk „Tag des Herrn“ zum Besten zu geben. Ein schönes, imposantes Schlussbild stellte beim Gesangsfinale das gemeinsam gesungene „Fein sein, beinander bleib’n“ mit allen Mitwirkenden dar. Und dass es – bei freiem Eintritt – allen sehr gut gefallen hat, ließ sich auch daran ablesen, dass es ordentlich in den Spendenkörbchen beim Ausgang geraschelt hat.

