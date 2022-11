22-Jähriger aus Neufahrn vermisst: Polizei vermutet den jungen Mann in einem Zug

Hilfe der Bürger gefragt

Ein junger Mann aus Neufahrn wird seit Freitagnachmittag vermisst. Bislang fehlt jede Spur. Vermutet wird der 22-Jährige, der schwerbehindert und stumm ist, in einem Zug oder an einem Bahnhof.

Neufahrn - Gegen 15.20 Uhr verlies Divisan Reginold-Kirupainayagampillai am Freitagnachmittag das Wohnhaus der Eltern in Neufahrn. Die Polizei Neufahrn vermutet, dass er in eine S-Bahn gestiegen ist - die Richtung ist unbekannt. „Sobald Herr Reginold-Kirupainayagampillai in einen Zug steigt, verliert er die Orientierung, fährt mit dem Zug bis zu einem beliebigen Bahnhof und steigt dort aus oder um“, teilt die Polizei mit. Und weiter: Er hält sich „vermutlich in einem Zug, in einem Bahnhof oder dessen Nähe auf“. Laut Polizei ist der 22-Jährige „schwerbehindert und stumm“.

Nun bittet die Polizei Neufahrn um die Mithilfe der Bürger - und gibt folgende Personenbeschreibung heraus: Der 22-Jährige ist 1,52 Meter groß, schlank, hat kurze schwarze Haare und ist indischer Herkunft. Er trägt einen grauen Pullover, eine rote kurze Hose und schwarze Hausschuhe (kein festes Schuhwerk).

Zeugen, die den 22-Jährigen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Neufahrn, Telefon (0 81 65) 9 51 00 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (ft)

