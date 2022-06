29-Jähriger dreht durch: Totale Ausraster nach Beziehungsstreit in Neufahrn

Von: Helmut Hobmaier

Sogar in einen Rettungswagen wollte der 29-Jährige eindringen, um weiter auf seinen Gegner loszugehen. © Marcel Kusch

Wie ein Rasender gebärdete sich ein 29-Jähriger nach einem Beziehungsstreit in Neufahrn. Am Ende griff er sogar die Polizei an.

Neufahrn - Erst drosch er – unter anderem mit einer Bierflasche – auf einen Bekannten seiner Ex-Freundin ein. Dann verbarrikadierte er sich vor der Polizei in seiner Wohnung. Später flüchtete er aus dem Bezirkskrankenhaus Taufkirchen. Gestellt wurde er schließlich in einem Kartoffelacker.ort attackierte er eine Polizeistreife so heftig, dass Unterstützungskräfte angefordert werden mussten. Doch von Anfang an:

Am Freitag gegen 15.50 Uhr war es in der Grünecker Straße in Neufahrn zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Vorausgegangen war laut Polizei ein Beziehungsstreit zwischen einem 29-jährigen Polen und seiner 33-jährigen Ex-Freundin. Die 33-Jährige wollte zu dem Zeitpunkt Gegenstände aus ihrer Wohnung holen, wie Polizeihauptkommissar Gerd Hauptmann schildert. Sie wurde dabei von einem Bekannten (57) begleitet.

Der Täter schlug mit der Bierflasche zu

Zwischen den beiden Männern entwickelte sich nun laut Polizei eine zunächst verbale Auseinandersetzung die darin endete, dass der 29-Jährige dem 57-Jährigen mit einer Bierflasche „mehrmals auf den Kopf schlug und auf ihn eintrat“, wie Hartmann berichtet. „Der Geschädigte konnte aus der Wohnung flüchten, wurde aber vom Beschuldigten verfolgt, der weiter auf ihn einschlug und eintrat“. Die Schläge und Tritte dauerten bis zum Eintreffen des inzwischen verständigten Rettungsdienstes an.

Das Opfer der wilden Attacken sei von der Besatzung des Rettungswagens in das Fahrzeug gezogen und die Fahrzeugtüre versperrt worden, weil der 29-Jährige versuchte, auch in das Fahrzeug zu kommen. Als ihm angekündigt wurde, dass die Polizei alarmiert worden sei, ging er laut Polizei zurück in seine Wohnung und verbarrikadierte sich dort. Hartmann: „Durch den Einsatz mehrerer Streifenbesatzungen konnte er in seiner Wohnung schließlich gestellt und gefesselt werden.“

Schließlich landete der Mann im Bezirkskrankenhaus

Da er im Zuge der Auseinandersetzung auch leicht verletzt worden sei, sei er dem Rettungsdienst zur Erstversorgung übergeben worden. Dabei ließ er die übelsten Drohungen vom Stapel: Er werde sowohl seine Ex-Freundin als auch sich selbst umbringen. Daraufhin wurde seine Unterbringung im Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen angeordnet. Dort blieb der Mann aber nicht lange. Nach seiner Unterbringung gelang es ihm, von dort zu flüchten.

Bereits am nächsten Tag, am Samstag gegen 8.20 Uhr, wurde der Mann in Neufahrn auf einer Parkbank liegend entdeckt. Nach der Ankündigung, er werde zurück nach Taufkirchen gebracht, kündigte der 29-Jährige an, er werde sich nach Polen absetzen und rannte davon. Polizeihauptkommissar Gerd Hauptmann schildert: „Die beiden eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Neufahrn nahmen sofort die Verfolgung auf und konnten den Flüchtenden in einem Kartoffelacker stellen. Beim Versuch, ihn zu fixieren und zu fesseln, leistete der 29-Jährige erheblichen Widerstand. Er entriss einer Beamtin das Funkgerät und die Handschellen und versuchte, damit auf sie einzuschlagen. Zudem trat er nach den beiden Beamten.“

Die eingesetzten Beamten wurden verletzt

Mit Hilfe der zwischenzeitlich eingetroffen Unterstützungskräfte der Verkehrspolizeiinspektion Freising wurde der wilde Mann gefesselt und zur Inspektion nach Neufahrn gebracht. Zunächst sei mit der Staatsanwaltschaft Landshut abgesprochen worden, der Beschuldigte werde einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Untersuchungshaftbefehls vorgeführt. Diese Entscheidung sei aber zurückgenommen und der Mann entlassen worden, heißt es im Bericht. Die eingesetzten Beamten der PI Neufahrn seien durch den 29-Jährigen leicht verletzt worden, hätten ihren Dienst aber fortsetzen können.

Nun folgt die Rechnung: Der 29-Jährige wird sich wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

