Neufahrns Frühförderung-Chefin Pia Rumrich-Schäfer über neue Herausforderungen: Autismus ist ein großes Thema

Noch ist die Frühförderung Neufahrn am Grünlandweg beheimatet. Bis 2025 sollen jedoch neue Räumlichkeiten im Familienzentrum Neufahrn entstehen, das aktuell geplant und umgesetzt wird. © Lebenshilfe

Die Frühförderung Neufahrn wird 30. Pia Rumrich-Schäfer, die seit 2017 die Einrichtung leitet, hat sich im Interview zu den größten Herausforderungen geäußert.

Frau Rumrich-Schäfer, warum haben Sie sich entschieden, in der Frühförderung zu arbeiten?

Nach meiner Ausbildung zur Ergotherapeutin 2005 wollte ich eigentlich im Erwachsenenbereich, zum Beispiel in der Neuro-Reha oder Forensik, arbeiten. Dann bin ich aber als Kooperationspartnerin über eine Praxis in die Frühförderung Augsburg gekommen – und die Arbeit hat mich gleich begeistert, sodass ich in diesem Bereich hängen geblieben bin. Durch interdisziplinäre Arbeit und enge Kooperationen mit den Kitas kann man ziemlich schnell Erfolge erzielen, was einen unheimlich motiviert. Hier lernt man zudem viel von den anderen Berufsgruppen in der Frühförderung – und kann das dann auf die eigene Arbeitsweise übertragen.

Dann war es wohl für Sie die richtige Entscheidung, „hängen zu bleiben“?

Die Zeitplanung ist zwar anstrengend, aber insgesamt hat man mehr Flexibilität bei der Arbeitsgestaltung, kann also auch mal sehr früh oder erst später anfangen. Extrem bereichernd ist zudem der enge Kontakt zu den Familien, den man durch Hausbesuche und gemeinsame Ausflüge mit den Kindern oder gemeinsamen Essen weiter intensivieren kann. Bei langen und engen Beziehungen zu den Kindern und Familien wird man nämlich durchaus auch mal eingeladen. Durch die komplexe Frühförderarbeit bleibe ich sowohl im Kopf als auch körperlich fit. Es wird niemals langweilig.

Wie sind Sie in der Frühförderung Neufahrn aktuell personell aufgestellt?

Bis vor Kurzem waren wir ein 13-köpfiges Team, bestehend aus unserer Verwaltungskraft, einer Psychologin, fünf Pädagoginnen, zwei Ergotherapeutinnen mit mir, zwei Physiotherapeutinnen, einer Logopädin sowie einer Sprachtherapeutin. Leider hat unsere Sprachtherapeutin nun ihren wohlverdienten Ruhestand angetreten und wir haben noch keinen Nachfolger gefunden. Wie fast überall merkt man auch hier den Fachkräftemangel.

Wie haben sich die Patienten und ihre Anliegen in den vergangenen Jahren verändert?

Seit ich in der Frühförderung arbeite, gehören Kinder mit allgemeinen Entwicklungsauffälligkeiten oder -verzögerungen zum Hauptklientel. Die Ursache ist meist nicht bekannt, das heißt, es liegt keine Behinderung oder Erkrankung vor. Die Corona-Pandemie hat die Störungsbilder – vor allem im Hinblick auf die sozio-emotionale, motorische und sprachliche Entwicklung – bei den Kindern allgemein „verschlimmert“. Diese Thematik wird wohl auch noch eine Zeit lang nachhallen. Das heißt, dass dann nicht nur die Familien, sondern auch das Netzwerk, allen voran die Kitas, mehr Unterstützung brauchen. Zu uns kommen zudem viele Familien mit Migrationshintergrund. Im Laufe der Zeit sind immer mehr verschiedene Kulturen hinzugekommen – und auch der Krieg in der Ukraine wird das noch weiter verstärken. Auch die Betreuung von Asylkindern stellt bei oftmals ungeklärtem Status immer wieder eine Herausforderung dar, weil so die Finanzierung oft nicht oder erst viel zu spät gewährleistet wird.

Migrationshintergründe bringen also von außen Veränderungen mit sich. Wie schaut es mit Veränderungen im Inneren, in der Kernfamilie aus?

Wie allgemein bekannt ist, verbringen die Kinder heute viel mehr Zeit in den Kitas als noch vor einigen Jahren. Weil fast immer beide Elternteile arbeiten, findet die Förderung zunehmend mehr in den Kitas direkt statt, in die die Kinder auch mit der Krippe viel eher eintreten als früher. Eigentlich werden die Familien durch den gesellschaftlichen Wandel immer bedürftiger – wir erreichen sie jedoch immer schwerer und müssen auch Bedarf decken, der eigentlich nichts mit der Frühförderarbeit zu tun hat, sondern in den Bereich der sozialen Arbeit fällt. Insgesamt lässt sich zudem sagen, dass die Sprachauffälligkeiten und auch die psychosozialen Probleme der Kinder immer mehr zunehmen: Früherer und häufigerer Medienkonsum über Fernseher, Handy oder Tablet sind nicht gut für ihre Entwicklung und verstärkt häufig Schwierigkeiten in der Sprache und Motorik. Die Störungsbilder unserer Patienten sind also wesentlich komplexer geworden und es gibt immer mehr Baustellen, um die wir uns kümmern müssen.

Diese Veränderungen haben vermutlich auch Auswirkungen auf Ihr Team und Ihre Arbeitsweise?

Genau so ist es! Insgesamt wird alles aufwendiger: Nicht nur Erstgespräche dauern wegen des erhöhten Redebedarfs oder den Verständigungsschwierigkeiten zunehmend länger, sondern auch der ganze Aufnahmeprozess ist intensiver geworden. Wie vorhin schon angedeutet, finden viele mobile Termine mittlerweile in den Kitas statt. Die gilt es natürlich zu koordinieren und zu organisieren. Im Team beschäftigen wir uns viel mit Themen wie Autismus, Elternarbeit, Migration und Selbstpflege. Obwohl wir präventiv so viel leisten wie möglich, nehmen wir Arbeit mit nach Hause: entweder gedanklich oder weil wir in der Arbeit tatsächlich nicht alles schaffen.

Im Gespräch: Pia Rumrich-Schäfer (r.) ist seit 2017 Chefin der Neufahrner Frühförderung. © Lebenshilfe

Sehen Sie dann die größten Herausforderungen in den nächsten Jahren in den Bereichen Autismus, Migration und komplexeren Störungsbildern?

Ja, das sind definitiv die großen Themen der kommenden Jahre. Es kommen jetzt schon immer mehr Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung zu uns. Auch ziehen weiterhin immer mehr Familien mit Migrationshintergrund in unsere Gegend. Das heißt, dass wir uns mit entsprechenden Fachstellen wie beispielsweise Dolmetschern besser vernetzen müssen. Die Störungsbilder werden ebenfalls komplex bleiben, was wiederum bedeutet, dass auch der Inklusionsfachdienst in den Kitas weiter ausgebaut werden muss und es zum Beispiel weitere Schulungen zum Thema Autismus braucht. Mit dem Anstieg der Kinderzahlen werden von uns aber auch mehr personelle Ressourcen angeboten werden müssen. Es ist die Frage, ob wir das leisten können oder die Wartelisten immer länger werden.

Wo sehen Sie die Frühförderung Neufahrn zu ihrem 40. Geburtstag 2032?

In einem schönen neuen Gebäude mit hoffentlich mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (lacht). 2017 haben wir ja bei der Gemeinde eine Anfrage gestellt, ob mit der inklusiven Kita Zauberwald in Neufahrn eine neue Frühförderung und somit ein Familienzentrum errichtet werden kann. Darin werden dann neben dem Kindergarten auch wir als Frühförderung eingegliedert. Zudem sind Personalwohnungen und eine Krippe geplant.

Haben Sie schon einmal daran gedacht, Ihre Arbeit aufgrund der hohen Anforderungen aufzugeben?

Nein, das kommt für mich nicht in Frage. Ich liebe meine vielfältige und herausfordernde Arbeit mit den Kindern und hoffe einfach sehr, dass die äußeren Umstände wie Raummangel, Personalnot etc. auch in Zukunft gut bewältigt werden können. Das Lächeln der Kinder und die oft schnellen Fortschritte sind für mich der beste Ansporn, dran zu bleiben.

Noch eine Frage zum Schluss: Die Frühförderungen der Lebenshilfe Freising sind aktuell auf der Suche nach Firmenpatenschaften beziehungsweise Spenden allgemein. Warum ist das so wichtig für Ihre Einrichtung?

Bei uns gibt es Kinder, die viel Fördermaterial wie zum Beispiel für die unterstützte Kommunikation oder andere selbst hergestellte Hilfsmittel wie Schreib- oder Sitzhilfen benötigen. Diese sind teuer – wir müssen sie aber trotzdem anschaffen. Mit Hilfe von Spenden könnten wir diese Familien unterstützen. Und natürlich wäre es schön, wenn wir nach dem Umzug einen Raum für Spieltherapie ausstatten könnten, um so unser volles Potenzial zu entfalten. Auch die Kinderzahlen werden steigen.

Das Gespräch führte Nicola Bauer von der Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Lebenshilfe Freising.