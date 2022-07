Viele hat sich in 50 Jahren beim DAV Eching/Neufahrn geändert - die Liebe zu den Bergen nicht

Von: Andreas Beschorner

Sonderehrung: DAV-Ortsgruppen-Leiterin Gertrud Höng (l.) bedankte sich bei Liesl Maisberger, dass diese seit 1973 kostenfrei das Vereinslokal für die Alpinisten stellt. © Lehmann

Seit einem halben Jahrhundert existiert die DAV-Ortsgruppe Eching/Neufahrn. Darauf wurde nun im Gasthof Maisberger angestoßen.

Neufahrn - Am 13. Juli 1972 – also kurz vor Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in München – ereignete sich nur wenige Kilometer vom Olympiastadion entfernt etwas ganz Entscheidendes: Beim Fischerwirt kamen einige Bergfexe aus Neufahrn zusammen und gründeten die Ortsgruppe Neufahrn des Deutschen Alpenvereins. 50 Jahre ist das nun her und war der heutigen Führungsriege einen Festabend wert.

Viele treten dem DAV heute erst mit 40, 50 oder 60 Jahren bei

Gertrud Höng, Leiterin der Ortsgruppe Eching/Neufahrn der Sektion Oberland des DAV, konnte an jenem Abend in einem voll besetzten Maisberger-Saal auch diverse Ehrengäste begrüßen – darunter den Leiter der Sektion Oberland, Matthias Ballweg, dessen Vorgänger Walter Treibel, Neufahrns Bürgermeister Franz Heilmeier oder auch Pfarrer Wolfgang Lanzinger. Sie alle waren Zeuge einer interessanten Gegenüberstellung von „Früher“ und „Heute“ – viele Beispiele dafür, wie sich das (Vereins-)Leben der Ortsgruppe entwickelt und verändert hat. Früher, da seien die aktiven Mitglieder im Durchschnitt 30 bis 40 Jahre alt gewesen, erzählte Höng, heutzutage steigen viele erst mit 40, 50 oder 60 ein. Früher soll es sogar auch eine Aufnahmesperre für Frauen gegeben haben, heute ist davon selbstverständlich keine Rede mehr. 1973 gab es die Skigymnastik in der Jahnhalle, Nichtmitglieder mussten eine D-Mark bezahlen, heute macht man beim DAV Fitness, Zumba, hat Vhs und TSV. 1978 wurde eine Familien- und Jugendgruppe gegründet, die es heute nicht mehr gibt, weil sie 2016 aufgelöst wurde. Ebenfalls 1978 wurde das Gipfelkreuz der DAV-Ortsgruppe auf der Lamsenspitze (2508 Meter) errichtet. Dessen 40. Geburtstag 2018 wurde auf der Lamsenjochhütte „groß gefeiert“.

Gut gefüllt präsentierte sich der Saal des Gasthofs Maisberger zum Festabend der DAV-Ortsgruppe Eching/Neufahrn. Auch Neufahrns Rathauschef Franz Heilmeier (unten links) feierte mit. © Lehmann

In den ersten Jahren begaben sich die DAV-Mitglieder immer wieder auf diverse Arbeitstouren ins Karwendel oder auch auf die Bayerische Wildalm, heutzutage ist der DAV von Aktionen wie der „Sauberen Landschaft“ nicht mehr wegzudenken. Während es in den ersten Jahren die sogenannten „Großen Donnerstage“ gab, an denen Dia-Vorführungen stattfanden, hat man heute einen PC und ein Online-Bilder-Archiv, das jedem Mitglied jederzeit zur Verfügung steht. Und während früher jeder seinen Tourenbericht abgeben musste, in den er die Anzahl der Touren und die genauen Höhenmeter eintrug, geht auch das heute in einem Online-Archiv. Große Gletscher- und Hochtouren, wie es sie früher oft gab, nahmen jüngst ab, man hat sich mehr auf Wanderungen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden verlegt.

Eines freilich, so betonte Höng, sei seit 50 Jahren gleich geblieben: Vereinsabende mit gemütlichen Gesprächen und Besprechung der Touren. Und „das wichtigste Bindeglied: die Liebe zu den Bergen“. Die hat auch Werner Wittmann ausgezeichnet – den Mann, der seit 1964 DAV-Mitglied war und der kurz vorm Fest „seiner“ Ortsgruppe mit 90 Jahren verstarb – und dessen man beim Festabend gedachte.