50 Jahre Wasserwacht Neufahrn: Rathauschef schwärmt von „einer besondere Perle“

Feierlichkeiten zum Jubiläum

Am Anfang waren Verbandstasche, Flossen und eine Taucherbrille. Lang ist’s her. 50 Jahre. Dieses Jubiläum wurde bei der Wasserwacht Neufahrn jetzt gefeiert.

Neufahrn - Heute ist die Wasserwacht Neufahrn „eine besondere Perle“ unter Neufahrns Vereinen, wie Bürgermeister Franz Heilmeier bei der 50-Jahr-Feier der Organisation am Samstag sagte. „Fünf Jahrzehnte gute Arbeit“ bescheinigte auch BRK-Kreischef Anton Neumaier den ehrenamtlichen Kräften. Und am Abend wurde mit Dolce Vita kräftig gefeiert.

Selbst an ein Wattturnier hatte man gedacht

Ein großes Zelt südlich des Galgenbachweihers hatte man errichtet – Bar inklusive –, dazu eine Bühne. Außerdem ein Stand des Jugendtreffs für Kinderschminken und ein Wagen zum Bierausschank. Es war also alles gerichtet an jenem Samstag zur Geburtstagsfete unter dem Motto „Trachtengaudi“. Selbst an ein Wattturnier hatte man gedacht.

Und weil 50 Jahre ein durchaus wichtiges Jubiläum sind, war nicht nur Julian Lindermeier als Vertreter der Kreis-Wasserwacht nach Neufahrn gekommen, um zu gratulieren, sondern auch der Kreisvorsitzende der Dachorganisation: Anton Neumaier, der die Wasserwacht als größte Gruppierung innerhalb des Roten Kreuzes besonders würdigte.

Besonderes Lob für die „lebendige Jugendarbeit“, die ihresgleichen suche

Heilmeier hob besonders die „lebendige Jugendarbeit“ hervor, die ihresgleichen suche. Zudem könne nicht hoch genug eingeschätzt werden, welchen Beitrag die Wasserwacht dazu leiste, dass Kinder schwimmen lernen. Und dann sei ja da noch das Neujahrsschwimmen, das – so weist es die Festschrift aus – im Jahr 1975 seine Premiere feierte, die Mühlseen an jedem 1. Januar inzwischen zu einem wahren „Pilgerort“ mache. Kurz: die Neufahrner Wasserwacht – „eine begeisternde Gemeinschaft mit immenser Bedeutung für den Ort“.

Was da also mit acht Mitgliedern vor 50 Jahren begann, was vor 40 Jahren dazu führte, dass man an den Mühlseen eine Bauhütte und einen Bauwagen als Domizil aufstellte, was im Lauf der Jahre zahlreiche Ausflüge nach Gardolo mit sich brachte, was später zu einer eigenen Fahrzeughütte im Jahr 2008 führte, was von einer langen Tradition der Teilnahme an Wettbewerben und immer wieder Neuwahlen des Vorstands geprägt war, führte am Samstag also zu einem großen Fest. Dass das Wetter am Nachmittag fast zu schön war, damit musste man leben. Dafür war am Abend bei Dolce Vita volle Hütte.