In den Neufahrner „Escape Rooms“ warten Indiana Jones, Graf Dracula – oder Harry Potter

Auf die Suche nach einem vermissten Teenager begibt man sich in Neufahrn im Abenteuer „Silence of the Dead“ - aber erst ab 16 Jahren. © Lorenz

Lust auf eine Reise mit Indiana Jones? Oder soll es doch lieber zu Graf Dracula gehen? Möglich ist das alles in Neufahrn – und zwar in den „Escape Rooms“.

Neufahrn - Denkspiel-Fans können in „Escape Rooms“ ihrer Passion auf ganz hohem Niveau nachgehen. Die Macher der insgesamt fünf Räume in Neufahrn, die EEN Entertainment & Event Neufahrn GmbH, haben weder Mühen noch Kosten gescheut, um die magischen Welten so echt wie möglich aussehen zu lassen. Damit bieten sie einen Spielspaß für Alt und Jung, der im Landkreis seinesgleichen sucht.

Aber was ist das eigentlich, ein Escape Room? Dieser Trend, der seit Jahren eigentlich ungebrochen ist, beschäftigt sich mit einer Frage: „Wie komme ich aus den Räumen wieder heraus?“ Um weiterzukommen, also beispielsweise in andere Räume, müssen diverse Rätselaufgaben gelöst werden – und die können es in sich haben.

Steckt in dem alten Telefon des Archäologen vielleicht ein Geheimnis?

Eingeschlossen in diesen Räumen sind die Rätselfreunde freilich nur symbolisch, denn im Notfall kann natürlich jederzeit die Örtlichkeit ohne Probleme verlassen werden. Ziel ist es aber, diese Kammern innerhalb eines Zeitfensters zu verlassen – in Neufahrn tickt die Uhr beispielsweise 60 Minuten lang. In den verschiedenen Abenteuer-Räumen finden sich diverse Knobel-Aufgaben, oftmals auch versteckt in den Gegenständen, die dort aufgefunden werden oder einfach so herumliegen. Ist vielleicht etwas in dem alten Telefon des Archäologen zu finden – oder in der verstaubten Bücherwand des Ober-Vampirs?

Was der Besucher auf alle Fälle braucht: Geduld, Intuition und eine gute Portion logisches Denken. Angst vor Frust müssen allerdings gerade Escape-Room-Anfänger nicht haben, denn es können Tipps vom Neufahrner Team abgeholt werden, wenn es mal gar nicht weiter geht oder man auf dem sprichwörtlichen Holzweg ist.

Die meisten Abenteuer sind ab zwölf, eines ist allerdings erst ab 16 Jahren

Dabei dürfte in Neufahrn für jeden Spielfreund etwas sein, denn die Themen sind weit aufgefächert. Wer auf Abenteuer von Indiana Jones steht, wird mit einem detailreichen Raum belohnt und kann sich auf die Suche nach dem Schatz von Shiva machen (ab zwölf Jahre). Für Fans des klassischen Horrors wartet dann ein paar Türen weiter auch schon die Burg von Graf Dracula auf Erkundungswillige. Das Motto hier: dem Grafen entkommen, so schnell wie es nur geht und bevor man gebissen wird (ab zwölf Jahren). Wem Transsilvanien dann doch zu düster ist, kann hingegen nach Ägypten reisen und dort die Grabkammer in einer Pyramide erkunden – aber obacht: Auch hier lauert ein Fluch auf neugierige Menschen (ab zwölf Jahren).

Auch Harry Potter-Fans können in Neufahrn auf ihre Kosten kommen, denn die Betreiber haben sich nicht lumpen lassen und eine Zauberer-Schule auf die Beine gestellt. In der „School of Wizard“ kann man innerhalb von einer Stunde glatt zu einem Magier werden (ab zwölf Jahren). Deutlich gruseliger geht es aber im Raum „Silence of the Dead“ zu, in dem Escape-Room-Fans einen vermissten Teenager suchen müssen und sich selbst dabei in Gefahr begeben (ab 16 Jahren, einfache Englische-Kenntnisse notwendig).

Was in den fünf Escape-Rooms in Neufahrn ganz besonders ist: Hier wurde mit ganz viel Liebe zum Detail gearbeitet, was Ausstattung und Gestaltung sofort beweisen. So haben beispielsweise speziell ausgebildete Theater- und Maskenbildner ein Inventar auf die Beine gestellt, das sonst eigentlich nur bei Filmproduktionen zum Tragen kommt. Die Geschichten um die Räume sind zudem ausgeklügelt und die zahlreichen Rätsel zwar schwer, aber nicht unlösbar. Und weil dieses Freizeitangebot so einzigartig ist, lohnt sich ein Besuch nicht nur an Regentagen.

Gut zu wissen

Wer mehr über die Escape Rooms Neufahrn wissen möchte, kann alles über die Räume, Regeln und Preise unter www.escaperooms-muenchen.de finden.

Richard Lorenz