88-Jährigen in Neufahrn überfallen und ausgeraubt: Angeklagter sorgt für Überraschung zu Prozessbeginn

Zwei Männer sind angeklagt, in Neufahrn einen Rentner überfallen und ausgeraubt zu haben. Zu Prozessbeginn bringt ein geständiger Angeklagter seinen mutmaßlichen Komplizen in Zugzwang.

Neufahrn – Das schlechte Gewissen hat sich denkbar kurzfristig Bahn gebrochen. Seit August 2022 sitzt ein Kosovare (33) für einen Raubüberfall im Januar 2021 in Neufahrn in Untersuchungshaft. Vier Tage vor Beginn der Hauptverhandlung wollte er sich nun „erleichtern“, wie es Verteidiger Maximilian Kaiser am Dienstag vor dem Landgericht Landshut formulierte. Nachdem die Verteidigung des zweiten Angeklagten nach der überraschenden Einlassung „erheblichen Beratungsbedarf“ sieht, wurde nur die Anklage verlesen. Fortgesetzt wird am Freitag.

Dann soll auch der Hausbesitzer (90) gehört werden, der von den Angeklagten im Schlaf überrascht, gefesselt und massiv bedroht worden sein soll. Die maskierten Täter zogen schließlich mit rund 30 000 Euro und Goldschmuck im Wert von etwa 6000 Euro von dannen.

Senior an Händen und Füßen gefesselt

Staatsanwalt Patrick Haseneder legt dem 33-Jährigen und seinem gleichaltrigen, mutmaßlichen Komplizen schweren Raub in Mittäterschaft zur Last. Am 27. Januar sollen die beiden Kosovaren zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr in das Haus des 90-Jährigen eingedrungen sein. Laut Anklage waren sie über das Dach der an das Wohnhaus angrenzenden Garage über ein Fenster ins Innere gelangt. Einer der Angeklagten überraschte den im ersten Stock in seinem Bett schlafenden Geschädigten und fesselte ihn mit Klebeband an Händen und Füßen. Dann bewachte er den damals 88-Jährigen, wobei er ihn mit einem vorgehaltenen Messer bedrohte. Zeitweise hielt er es ihm sogar an die Kehle. Währenddessen durchsuchte sein Komplize das obere Stockwerk sowie den ausgebauten Dachboden. In einem Schreibtisch, den er aufbrach, fand der Täter fette Beute.

Die Staatsanwaltschaft fordert dementsprechend die Einziehung von Wertersatz in Höhe von 36 000 Euro, wobei die Angeklagten gesamtschuldnerisch haften sollen. Vorsicht hatten die Männer bei ihrer Tat nur bedingt walten lassen. Verlassen hatten sie das Anwesen etwa ganz dreist über die Eingangstür. Zum Verhängnis wurden ihnen allerdings zwei Zigarettenstummel. Die Spurensicherung konnte DNA ermitteln, die zu einem Treffer führte.

Geständnis würde sich „natürlich gut auf das Strafmaß auswirken“

Dem Vernehmen nach zeigt sich der 33-Jährige in der am Montag zu den Akten gelangten Einlassung „im Wesentlichen“ geständig. „Er kam auf mich zu und wollte sich erleichtern“, sagte Kaiser über den Besuch bei seinem Mandanten vergangenen Freitag in der JVA. Vorsitzendem Richter Ralph Reiter zufolge steht ein dritter Landsmann, gegen den zwischenzeitlich auch ermittelt worden war, aufgrund der Aussage des Angeklagten erneut als weiterer Täter im Raum. Zu prüfen sind laut Reiter auch einige Widersprüche zwischen der geständigen Einlassung und den Angaben des Opfers.

Nach diversen Erwägungen wurde die Hauptverhandlung schließlich bis Freitag unterbrochen, damit die Verteidiger ausreichend Zeit haben, um mit ihrem Mandanten die weitere prozessuale Vorgehensweise zu besprechen. Eines gab Reiter dem schweigenden Angeklagten noch mit auf den Weg: Ein Geständnis würde sich „natürlich gut auf das Strafmaß auswirken“. Nach Aktenlage habe der 90-Jährige auch keine schweren Verletzungen aus dem Überfall davongetragen. Gleichwohl handle es sich um eine schwere kriminelle Tat, für die der Gesetzgeber fünf Jahre Mindeststrafe vorgesehen habe. Zudem hätten die Angeklagten das Alter des Geschädigten und dessen Gebrechlichkeiten gekannt. Dem Vernehmen nach hatten die Männer in feuchtfröhlicher Runde von einem Verwandten den Tipp bekommen, dass bei dem 90-Jährigen einiges zu holen sei. kö

