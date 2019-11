Polizeieinsatz: Betrunkener Brummi-Fahrer benötigt gleich mehrere Autobahn-Spuren

Das war lebensgefährlich: Gleich zwei schwer alkoholisierte Lkw-Fahrer waren auf der A 9 unterwegs. Gleich mehrere Notrufe gingen bei der Polizei ein.

Landkreis – Am Sonntag fabrizierte ein 48-jähriger Brummi-Fahrer aus Weißrussland so heftige Schlagenlinien, dass er dafür mehrere Autobahn-Spuren benötigte. Wegen der auffälligen Fahrweise des 40-Tonnen-Sattelzugs, der Richtung Nürnberg unterwegs war, gingen gleich mehrere Notrufe bei der Einsatzzentrale in Ingolstadt ein.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung stoppten Polizeikräfte den Mann bei Fürholzen. Der Fahrer wurde überprüft und musste sich einer Alkoholkontrolle unterziehen. Ergebnis: Der Weißrusse hatte fast 2,9 Promille intus und litt bereits unter erheblichen Ausfallerscheinungen. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Fahrer wurde in Schutzgewahrsam genommen.

Bei der Kontrolle schlug der Polizei eine heftige Fahne entgegen

Ebenfalls auffällig in Schlangenlinien war am Freitag Berufskraftfahrer (52) aus Rumänien mit seinem Autotransporter auf der A 9 in Richtung München unterwegs. Grund genug das Gespann am Parkplatz Brunngras anzuhalten. Bei der Kontrolle schlug den Beamten heftiger Alkoholgeruch entgegen. Der Test ergab fast 1,7 Promille. Die Reise des Rumänen war damit vorbei.

Lesen Sie auch: Schüsse in der Nähe der Freisinger Altstadt - 17 Streifen rücken aus. Brass Wiesn 2020 in Eching: Ab jetzt sind Tickets erhältlich. „Höchst bedenklicher Zustand“: Experten fordern Rettung von Moosburgs letzter Gefangenenbaracke.