Preisgeld von 1000 Euro: Neufahrner Gemeindebücherei erneut mit dem „Lesezeichen“ geehrt

Ausgezeichnet: (v. l.) Bibliotheksleiterin Michaela Reidel, Josef Bestle (Kommunalreferent der Bayernwerk Netz GmbH) und Bürgermeister Franz Heilmeier. © Oestereich

Zum wiederholten Male wurde die Neufahrner Gemeindebibliothek für ihre Qualität ausgezeichnet: Sie erhielt das mit 1000 Euro dotierte „Lesezeichen“.

Neufahrn – Jedes Jahr erhalten 50 Bibliotheken in Bayern diese Förderung der Bayernwerk Netz GmbH. Die Neufahrner Bücherei ist bereits zum dritten Mal nach 2008 und 2015 unter den Preisträgern. Josef Bestle, Kommunalreferent der Bayernwerk Netz GmbH, übergab nun Urkunde und Scheck im Beisein von Bürgermeister Franz Heilmeier an eine freudestrahlende Bibliotheksleiterin Michaela Reidel.

Geld wird in neue Bücher und Medien investiert

„Mit dem Preisgeld werden neue Bücher und Medien angeschafft. Auch für die Kinder und den Sommerferienclub: Wir haben schon fast 100 Anmeldungen und die beiden Extra-Regale sind schon ziemlich leergeräumt“, erklärte Reidel.

Freude auch bei Bürgermeister Franz Heilmeier: „Die Bücherei ist ein Hotspot des Gemeindelebens, ein Treffpunkt aller Altersgruppen. Ich begrüße es sehr, dass Büchereien als Orte der Ideenfindung und Inspiration gewürdigt werden.“

Die Lesezeichen werden von der Bayernwerk Netz GmbH in Kooperation mit der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen der Bayerischen Staatsbibliothek und dem Sankt Michaelsbund vergeben. Mit dem aktuellen Motto „Ideenfabrik Bibliothek“ bringt man nach eigenen Angaben zum Ausdruck, was Bibliotheken sein wollen: Orte der Leseförderung und Impulsgeber.

„Infrastruktur für geistiges Wachsen“

„Mit dem Lesezeichen fördern wir Ideenreichtum in Bayern, in dem wir Orte unterstützen, die die Infrastruktur für geistiges Wachsen bilden. Unsere Bibliotheken sorgen dafür, dass wirklich jeder in Bayern Zugang zu neuen Impulsen hat“, unterstrich Bestle bei der Übergabe in Neufahrn.

ev