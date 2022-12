Das Adventsstandl kehrt auf den Neufahrner Marktplatz zurück

Adventsstandl-Quartett: (v. l.) Renate Zangenfeind, Ludwig Grundner, Erich Molz und Sepp Lettner. © Ostertag-Hill

Eine Institution ist zurück: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause kann man sich heuer endlich wieder am Adventsstandl auf dem Neufahrn Marktplatz aufwärmen.

Neufahrn - Am Montag hat Zweiter Bürgermeister Josef Eschlwech ganz offiziell das Adventsstandl eröffnet. Zum Auftakt spielten die Flötenkinder von Manuela Dill auf. Noch bis Freitag, 9. Dezember, und in der Woche von Montag, 12., bis Freitag, 16. Dezember, jeweils von 17 bis 21 Uhr, verkauft ein Team von rund 15 Ehrenamtlichen am „Standl“ Bratwurstsemmeln, Stollen und Lebkuchen sowie den obligatorischen Glühwein, Kinderpunsch und weitere Getränke. Der Reinerlös kommt, wie schon in den Vorjahren, der Sozialstation in Neufahrn zugute.

Ein Duo hat das „Standl“ einst ins Leben gerufen

Ins Leben gerufen wurde das Adventsstandl im Jahr 2006 vom ehemaligen Bauamtsleiter der Gemeinde Neufahrn, Ludwig Grundner, sowie dem inzwischen verstorbenen Monat-Herausgeber Georg Kratzer. Grundner, der im Übrigen vor Kurzem seinen 85. Geburtstag feiern durfte, ließ es sich dann nicht nehmen, am Eröffnungstag tatkräftig hinter der Theke mitzuhelfen. Jetzt wünscht er sich, dass die Neufahrner Bevölkerung auch heuer wieder oft zum „Standl“ kommt.

Gabriele Ostertag-Hill