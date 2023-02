Alles wird teurer – auch der Vereinsbeitrag beim SV Giggenhausen

Die Führungsriege der „Eintracht“-Schützen hat sich neu formiert: (v. l.) 3. Gauschützenmeister Reinhard Oberauer, Johannes Riedl (Ausschussmitglied), Sebastian Geil (1. Schriftführer), Valentina König (1. Jugendleiterin), Michael Geil (1. Sportleiter), Getraud Thumann (Ausschussmitglied), Sven Conrad (Ausschussmitglied), Franz Friedrich (Ausschussmitglied), Jessica Harsing ( 2. Kassierin), Norbert Lachner ( 2. Sportleiter), Markus Oberprieler (2. Schriftfüher), Roland Schmid (1. Schützenmeister). Nicht auf dem Bild sind Vize-Schützenmeister Andreas Ziegltrum, 1. Kassierin Marlene Geil, 2. Jugendleiterin Cornelia Lachner. © Fischer

Die Führungsriege des Schützenvereins „Eintracht“ Giggenhausen hat sich bei ihrer Jahreshauptversammlung neu formiert. Eifrig diskutiert hat man über die Beitragserhöhung.

Giggenhausen - Als Grund gab er an, dass es wegen einer Zunahme im Schüler- und Jugendbereich gelte, mehr Gewehre und auch mehr Kleidung anzuschaffen. Auch die laufenden Kosten für Ersatzteile wie beispielsweise neue Druckluftkartuschen hätten eine Rolle bei den Überlegungen zur vorgeschlagenen Beitragsanpassung gespielt. Als weiteres Argument führte Schmid an, dass die Beiträge praktisch über 25 Jahre gleichgeblieben seien. Nicht zuletzt gelte es sich ein Polster für die elektronischen Schießstände zuzulegen – ein Vorhaben des aktuell 150 Mitglieder zählenden Vereins, für das man laut Schmid bestimmt 25 000 Euro in die Hand nehmen muss. Womöglich gebe es aber einen staatlichen Zuschuss ihn Höhe von 25 Prozent dafür, fügte Schmid an.

Am Ende hat man sich nach den Worten des 1. Schützenmeisters „durchgerungen“ und die Erhöhung der Beiträge beschlossen. Demnach steigt der Vereinsbeitrag für Erwachsene von 20 auf 33 Euro im Jahr. Einig war man sich allerdings die Vereinsbeiträge bei den Junioren, der Jugend und den Schülern so zu belassen wie bisher. Hinzu kommen allerdings Beiträge, die der Verein für jedes Mitglied an den Schützengau abführen muss.

Im Vorstand gibt es viele neue Kräfte

Die Neuwahlen gestalteten sich unproblematisch. Die beiden Schützenmeister Roland Schmid und Andreas Ziegltrum traten erneut an und wurden in ihren Ämtern bestätigt. Darüber hinaus gab es jedoch eine ganze Reihe von personellen Veränderungen. Sowohl die erste, als auch die zweite Schriftführerin Isabella Lachner und Andrea Lachner stellten ihre Ämter zur Verfügung. An ihre Stelle traten Sebastian Geil und Markus Oberprieler. Gleiches galt für die bisherige Schatzmeisterin Gertraud Thumann, deren Amt Marlene Geil übernommen hat. Deren Amt an als 2. Schatzmeisterin trat wiederum Jessica Harsing an.

Auch bei den Jugendleitern haben die „Eintracht“-Schützen einen Wechsel vollzogen. Der bisherige 1. Jugendleiter Sebastian Geil hat sein Amt an Valentina König abgetreten. 2. Jugendleiterin war bis dato Stefanie Pointner. Jetzt bekleidet Cornelia Lachner dieses Amt. Gleich geblieben ist die Aufgabenverteilung zwischen dem 1. Sportleiter Michael Geil und seinem Stellvertreter Norbert Lachner. Unbesetzt blieb indes die Position der bisherigen Damenleiterin Hermine Geil. Aus dem Ausschuss ausgeschieden sind darüber hinaus Andreas Franke und Hubert Moosrainer Junior.

Wehmütiger Blick zurück

Ausdrücklich bedauert hat man bei der Jahreshauptversammlung, dass das 2020 geplante Gauschießen und eine damit verbundene Fahnenweihe wegen Corona ausgefallen ist. Die Fahnenweihe hat man laut Schmid später in kleinem Rahmen nachgeholt. „Mit sehr vielen Hindernissen und unspektakulär – ging aber leider nicht anders“, erklärte Schmid.

