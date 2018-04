Angebot „passt genial“ zur Beratungsstelle

Um einen wesentlichen Baustein erweitert wurde nun das soziale Angebot in Neufahrn: In den Räumlichkeiten der bereits bestehenden Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene (Dietersheimer Straße 8) gibt es ab sofort montags von 9 bis 11 Uhr eine Schwangerschaftsberatung – eine Außensprechstunde der Familienberatung Ismaning.

Neufahrn – Die Ismaninger Schwangerschaftsberatung hat bereits „Filialen“ in den Landratsämtern Freising (donnerstags 14 bis 16 Uhr), Erding und Ebersberg. Mit dem neuen Angebot für den südlichen Landkreis Freising entspricht die Familienberatung Ismaning dem Wunsch der im Zweckverband zusammengeschlossenen Landkreise, noch mehr Angebote vor Ort anzubieten.

Barbara Seidl ist die Sozialpädagogin für das Neufahrner Angebot. Die Fachkraft der Schwangerenberatung kann auch die staatlich anerkannten Beratungsscheine ausstellen, die etwa bei einem Schwangerschaftsabbruch notwendig sind. Das Angebot der Beratung ist sehr vielfältig, die Institution bietet Hilfe in alle Richtungen an. Das gilt sowohl für Beziehungsfragen, Lösungen für die Vereinbarung von Familie und Beruf oder auch bei der Unterstützung von Anträgen für finanzielle Hilfe des Staates.

Die in Neufahrn sitzende Beraterin Barbara Seidl ist 46 Jahre alt, verheiratet, lebt in Unterföhring und hat zwei Kinder. Sie startete beruflich als Erzieherin und arbeitet bereits seit fünf Jahren als Honorarkraft bei der Familienberatung Ismaning. Im konkreten Bereich der Schwangerschaftsberatung ist sie seit drei Jahren tätig – und hat somit schon viel Erfahrung zu den vielfältigen Fragen rund ums Kinderkriegen. Reinhard Beinhölzl, der Leiter der Ismaninger Familienberatung, hat in den vergangenen Jahren positive Veränderungen auf diesem Tätigkeitsfeld seiner Einrichtung wahrgenommen: „Der starke Rückgang von minderjährigen Schwangeren ist sehr erfreulich“, sagt Beinhölzl. Das sei auch ein Erfolg der Präventionsarbeit in den Schulen.

Die Neufahrner Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene hat die neuen Gäste herzlich aufgenommen. „Dieses weitere Angebot ist eine Bereicherung für Neufahrn“, sagt Iris Calmbach, die Leiterin an der Dietersheimer Straße. Das bestätigte auch der zweite Bürgermeister Hans Mayer bei der Schlüsselübergabe. „Dieses neue Angebot passt genial in diese Beratungsstelle und ergänzt die anderen Themenfelder“, erklärte die Neufahrner Sozialreferentin Beate Frommhold-Buhl.

Künftige Klienten der Schwangerenberatung Neufahrn werden gebeten, über das Familienzentrum Ismaning Termine zu vereinbaren. Dieses ist erreichbar unter (0 89) 96 07 99 50 oder (0 89) 96 07 99 51 bzw. info@familienberatung-ismaning.de.