Antrag von CSU und Polizei: Jetzt setzt auch Neufahrn auf die Sicherheitswacht

Von: Andreas Beschorner

Mit dem Wappen auf dem Ärmel: Seit 2003 schon gibt es in bayerischen Städten und Gemeinden Sicherheitswachten. Das soll bald auch in Neufahrn so sein. © dpa

Nachdem Nachbar Eching im Juli Grünes Licht gegeben hat, stellt nun auch die Gemeinde Neufahrn die Weichen zur Einführung einer Sicherheitswacht.

Neufahrn – Die CSU-Fraktion hatte den Antrag „Einführung Sicherheitswacht“ am 30. August gestellt. Michael Ertl, Dienststellenleiter der PI Neufahrn, ist Anfang August an die Gemeinde Neufahrn mit der Frage herangetreten, ob an der Einführung einer Sicherheitswacht Interesse bestehe. Am 11. August sei die Beschlussvorlage verwaltungsintern abgestimmt worden, sei somit bereits vor der „deckungsgleichen“ Antragstellung der CSU von der Verwaltung inhaltlich geprüft worden, hieß es in den Unterlagen der jüngsten Sitzung des Personalausschusses.

„Sicherheit durch Stärke“ lautet das Motto der Staatsregierung

In den Unterlagen wird ausgeführt, dass 2016 die Bayerische Staatsregierung in ihrem Programm „Sicherheit durch Stärke“ das Ziel gefasst habe, die Innere Sicherheit zu verbessern. Dazu gehören unter anderem die Stärkung der Bayerischen Polizei sowie parallel dazu der kontinuierliche Ausbau der ehrenamtlich tätigen Sicherheitswachten. Gegenwärtig verfüge die bayerische Sicherheitswacht über 1261 ehrenamtliche Angehörige. Wichtig: Die Sicherheitswacht sei weder „Hilfspolizei“ noch „Bürgerwehr“. Die uniformierten, ehrenamtlich Tätigen sollten vielmehr bei verdächtigen Vorkommnissen sofort die Polizei informieren, damit diese einschreiten kann. Die zusätzliche uniformierte Präsenz diene als Bindeglied zwischen Bürgern und Polizei. Die Ansiedelung der Sicherheitswacht befindet sich bei der örtlichen Polizeiinspektion. Für die Dienste wird eine Aufwandsentschädigung von acht Euro pro Stunde durch das Ministerium bezahlt.

Wie Ertl und sein Stellvertreter Thomas Gehringer in der Sitzung erläuterten, wirkten die Angehörigen der Sicherheitswacht eng mit der Polizei zusammen und seien damit ein zusätzlicher Baustein der örtlichen Sicherheitsarchitektur. Ihre Tätigkeitsgebiete umfassten insbesondere größere Wohnsiedlungen, öffentliche Parks, die Umgebung von ÖPNV-Haltestellen oder auch das Umfeld von bekannten „Brennpunkten“. Die Sicherheitswacht sei nicht vorgesehen für den Einsatz bei Versammlungen oder die Verkehrsüberwachung, sie seien also keine „Hilfssheriffs“. Zu ihren Aufgaben zählten insbesondere die Information der Polizei bei verdächtigen Wahrnehmungen (über Funkgerät). Ein Eingreifen sei nur im Ausnahmefall erforderlich, zum Beispiel, wenn dies zur Hilfe von Bürgern dringend geboten ist. Außerdem sei die Sicherheitswacht zur Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bürger gedacht.

Die Sicherheitswacht habe zunächst die gleichen Rechte wie jeder andere Bürger, so Ertl: Festhalten auf frischer Tat angetroffener Straftäter bis zum Eintreffen der Polizei, Recht auf Notwehr und Nothilfe für andere Bürger. Sie könne Personen anhalten, sie befragen und ihre Personalien feststellen, wenn dies zur Gefahrenabwehr oder zur Beweissicherung notwendig ist. Auch einen Platzverweis bei Gefahr im Verzug könne sie erteilen.

Nicht jeder freilich wird bei der Sicherheitswacht akzeptiert, betonte Ertl: Bewerber müssten mindestens 18 und höchstens 62 Jahre alt sein, den Nachweis einer abgeschlossenen Schul- oder Berufsausbildung erbringen, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbereitschaft besitzen sowie bereit sein, im Schnitt fünf Stunden monatlich zur Verfügung zu stehen. Kurz: „Wir schauen uns die Leute schon genau an.“

Das letzte Wort hat allerdings der Gemeinderat

Dem Antrag der CSU und der Anregung der PI konnte aus Sicht der Verwaltung entsprochen werden. Und das taten die Mitglieder des Personalausschusses auch. Nach einem Jahr soll das Projekt evaluiert werden. Der Gemeinderat muss nun noch einen Grundsatzbeschluss fassen.