Dank Verkauf von Speisen und Getränken: Neufahrner Gymnasium unterstützt Erdbebenopfer

Sie haben alle mitgeholfen: die engagierten Schülerinnen und Schüler, der Kreisgeschäftsführer des BRK, Albert Söhl (Mitte), Schulleiter Stefan Bäumel (links daneben) sowie der stellvertretende Schulleiter Peter Sander (rechts unten). © OMG

Sowohl finanziell als auch materiell hilft das Gymnasium Neufahrn Erdbebenopfern in der Türkei und in Syrien. Der Vize-Schulchef ist von dem Einsatz begeistert.

Neufahrn - Das verheerende Erdbeben in der Türkei und Syrien Anfang Oktober kostete über 50 000 Menschen das Leben. Viele haben nicht nur das eigene Heim, sondern ihre gesamte Existenz verloren. Das unermessliche Leid macht sprachlos – aber nicht tatenlos. Auch das Oskar-Maria-Graf-Gymnasium Neufahrn unterstützt mit verschiedenen Aktionen die angelaufenen Hilfen.

1600 Euro gingen direkt an das Rote Kreuz

Mit viel Eigeninitiave brachten die Schülerinnen und Schüler verschiedene Spendenaktionen auf den Weg: So wurden eine Woche lang selbst hergestellte Speisen und Getränke verkauft. Der Erlös von 1600 Euro ging nun an das Deutsche Rote Kreuz.

Auch der Elternbeirat blieb nicht untätig

Der Elternbeirat des OMG hatte die Spendenaktion tatkräftig unterstützt. Am Abend der Frühlingsserenade kamen alle Einnahmen des Pausenverkaufs ebenfalls den Erdbebenopfern zugute. Über 1000 Euro konnten so an Spenden gesammelt werden. Neben finanzieller Hilfe kamen auch Sachspenden zusammen: Kinderspielzeug, Hygieneartikel, Baby-Nahrung und vieles mehr. Nahezu 30 große Kartons wurden mit Hilfsmaterial gefüllt.

Mit großer Tatkraft organisierte es der Geschäftsmann Selcuk Turhan, dass die Kartons in die Türkei geflogen werden konnten. „Das großartige Engagement, die empathische Verantwortungsbereitschaft und das motivierte Zusammenwirken der verschiedenen Mitglieder der Schulfamilie waren beeindruckend. Es machte große Freude bei diesem Team mitzuwirken“, freute sich der stellvertretende Schulleiter Peter Sander.

