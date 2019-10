Auf dem Marktplatz in Neufahrn steht ein Bücherschrank

Ein wichtiges Element für eine lebendige Ortsmitte ist für Neufahrns Bürgermeister Franz Heilmeier der Bücherschrank, der seit Freitag auf dem Marktplatz steht. Er ist ein offenes Angebot für alle Leseratten.

Neufahrn – „Überfällig“. So bezeichnete Neufahrns Bürgermeister Franz Heilmeier den Bücherschrank, der am Freitag offiziell aufgesperrt und seiner Bestimmung übergeben wurde. Der vom Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen gestiftete Schrank steht auf dem Marktplatz und ist laut Heilmeier ein wichtiges Element „für eine lebendige Ortsmitte“.

Immer wieder mal war die Idee eines solchen Bücherschranks aufgetaucht. Er war auch als Vorschlag im Bürgerhaushalt enthalten, berichtete Heilmeier. Dass es jetzt auf Initiative und durch die Stiftung des Grünen-Ortsverbands etwas geworden ist, sei „höchste Zeit“ gewesen. Den Grund, dieses Projekt zu realisieren, beschrieb der Grünen-Ortssprecher Sven Koblischek bei der Eröffnung am Freitag so: „Lesen und Schreiben sind Grundkulturgüter.“ Das hat sich auch die Künstlerin Margit Kübrich zu Herzen genommen, die den Bücherschrank mit lustigen Kinderfiguren auf der Vorder- und tanzenden Buchstaben auf der Rückseite gestaltet hat.

Das Konzept des Bücherschranks, den es schon vielerorts gibt, ist simpel: einfach hingehen, ein Buch entnehmen und im Idealfall dafür ein eigenes Buch einstellen. Wichtig, so Koblischek: Es sei ganz egal, um welche Art von Literatur es sich handele, alles werde gerne genommen – vom Kinderbuch über Krimis und Science Fiction bis hin zu Romanen. Sprach’s und stellte selbst Thomas Manns „Mario und der Zauberlehrling“ in eines der Regale.

Für Bürgermeister Heilmeier steht fest, dass dieser Schrank „eine gut frequentierte Buchmesse“ sein werde. Denn: Allen Unkenrufen zum Trotz - „es gibt Interesse am Buch“. Allein die Aktion „Stadtlesen“, die bereits zwei Mal in Neufahrn durchgeführt wurde, zeige, wie „hoch geschätzt“ das Lesen an öffentlichen Plätzen sei. Und um das gleich einmal unter Beweis zu stellen, lasen Künstlerin Margit Kübrich und Pia Weber aus Kinderbüchern, aus Karl-Valentin-Werken und aus den „Känguruh-Chroniken“ vor.

