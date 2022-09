Herbstdult auf dem Neufahrner Marktplatz: Große Bälle, hohe Sprünge und so manches Zuckerl

Auch das eine oder andere Zuckerl dürfte der Neufahrner Herbstmarkt für die Besucher der Dult bereithalten. © °ts Shotshop/imago

Zur Herbstdult mit verkaufsoffenem Sonntag lädt die Gemeinde Neufahrn am Sonntag, 25. September, auf den Marktplatz ein. Die Dult dauert von 11 bis 18 Uhr.

Neufahrn - 30 Aussteller haben sich laut Kommune für den Herbstmarkt angemeldet. Das Angebot ist breit gefächert und reicht von kreativem Kunsthandwerk, Produkten regionaler Selbsterzeuger über Gewerbe bis hin zu Flohmarktartikeln. Zusätzlich veranstaltet die Bibliothek einen Bücherflohmarkt in ihren Räumlichkeiten am Marktplatz. Auch das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz. Die Herbstdult wartet mit einem breiten kulinarischen Angebot an leckeren Speisen auf.

Coverband Combo Monaco sorgt für den musikalischen Rahmen

Musikalisch unterhalten werden die Besucher ab 12 Uhr von der Combo Monaco. Die 4-Mann-Coverband spielt erdigen Rock´n´Roll, Blues, Rock, Pop und Soul – bis zu aktuellen Party-Hits. Um 13.30 Uhr gibt es auf der Bühne zudem eine ukrainische Musik- und Tanzeinlage. Danach geht’s wieder weiter mit der Combo Monaco, bis um 15 Uhr die kleinen MiniDisco-Stars ihren Auftritt haben. Den Schlusspunkt setzt abermals die Combo Monaco.

Auch die Walking Waterballs dürfen nicht fehlen

Wie schon beim Frühlingsfest modelliert eine Künstlerin wieder Luftballontiere für die kleineren Besucher. Zusätzlich zur bereits altbewährten Bungee-Trampolinanlage bringt dessen Betreiber zur Herbstdult noch eine weitere Attraktion mit: Walking Waterballs. Sie versprechen nach Angaben der Gemeinde „Spaß und Bewegung für jedermann“.

In diesem Rahmen ist zudem von 13 bis 18 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag im Bereich des Marktplatzes und der Bahnhofstraße angesetzt.

ft