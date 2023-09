Aufsuchungserlaubnis erteilt: Geothermie wird ein Thema in Neufahrn und Eching

Um Bohren geht‘s noch lange nicht, aber nun wurde in Neufahrn und Eching eine Erlaubnis „zur Aufsuchung von Erdwärme zu gewerblichen Zwecken“ erteilt. © Symbolfoto: Boris Roessler/dpa

In Neufahrn und Eching nimmt das Thema Erdwärme immer konkretere Formen an. Jetzt ist man einen entscheidenden Schritt weiter.

Neufahrn/Eching – Das Thema Erdwärme wird für den Zweckverband Versorgungs- und Verkehrsbetriebe Neufahrn/Eching immer konkreter. Nach einigen Vorarbeiten liegt nun die Genehmigung aus dem bayerischen Energieministerium vor.

Untersuchungen schon 1993

1993 hatte der Zweckverband erstmalig die Nutzung der geothermischen Energie für die Verbandskommunen Neufahrn und Eching untersucht. „Diese Ideenansätze wurden 2021 wieder aufgegriffen und neu bewertet“, teilte Geschäftsleiter Johannes Mahl mit. Von der Zweckverbandsversammlung wurde im Herbst 2022 einstimmig beschlossen, beim Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie eine Erlaubnis „zur Aufsuchung von Erdwärme zu gewerblichen Zwecken zu beantragen“. Nachdem die Antragsunterlagen durch das Büro Geotec Consult erstellt worden waren, konnten diese im April vollständig eingereicht werden. Im August wurde die gewerbliche Aufsuchungserlaubnis erteilt.

Das Gebiet der Aufsuchungserlaubnis umfasst eine Fläche von rund 58 Quadratkilometern, grenzt im Süden an das Aufsuchungsfeld der Geothermie Garching (EWG), im Westen an das Feld Unterschleißheim (GTU AG) an. Mahl: „In östlicher Richtung ist das Aufsuchungsfeld Neufahrn-Eching im Bereich der Isar abgegrenzt, im Norden nördlich von Massenhausen und liegt damit überwiegend in den Gemeindebereichen der Verbandskommunen Neufahrn und Eching.“

Nun wird Programm erarbeitet

Aber was genau ist eine Aufsuchungserlaubnis? Nach dem Bundesberggesetz gewährt die Erlaubnis das ausschließliche Recht, in einem bestimmten Feld die in der Erlaubnis bezeichneten Bodenschätze – hier Erdwärme – aufzusuchen. „Bei planmäßiger und erfolgreicher Aufsuchung kann dann im Rahmen einer Bewilligung zur Gewinnung von Erdwärme dieser Bodenschatz gefördert und genutzt werden“, erklärt Johannes Mahl.

Und so geht’s weiter: Nach der Erteilung der bergrechtlichen Erlaubnis beginnt der Zweckverband nun, ein Programm für die weitere Erkundung zu erarbeiten, um das Untersuchungs- auf ein konkretes Potenzialgebiet einzugrenzen. Laut Mahl werden zunächst bereits existierende Daten ausgewertet und analysiert – beispielsweise 2D-Seismiken von bestimmten Gebieten. „Über die weiteren Projektschritte“, verspricht der Geschäftsleiter, „wird der Zweckverband informieren und insbesondere auch die Bürgerinnen und Bürger der beiden Verbandskommunen einbinden.“ ft/ba

