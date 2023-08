Enttäuschung im Gemeinderat: Flugsicherung lässt Neufahrner Windrad-Träume platzen

Von: Andreas Beschorner

Hinsichtlich der Ausweisung von Konzentrationszonen für die Windkraftnutzung musste die Gemeinde Neufahrn jetzt einen Rückschlag einstecken. © Jochen Tack/Imago

„Erhebliche Bedenken“ hat die Flugsicherung gegen die Potenzialflächen für Windenergie in Neufahrn. Das veranlasste am Montag den Rat, das Verfahren zu stoppen.

Neufahrn – Der Wille war da, die Hoffnung war groß: Ende Januar hatte der Neufahrner Gemeinderat die Aufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplans „Windenergie“ beschlossen und nach Durchführung einer Potenzialanalyse eine Fläche ganz im Süden des Gemeindegebiets ausgewiesen (wir haben berichtet). Wie das bei Bauleitverfahren so üblich und vorgeschrieben ist, wurden die Pläne öffentlich ausgelegt und Träger öffentlicher Belange gehört. Und siehe da: Die Stellungnahme der Deutschen Flugsicherung hat der Absicht, mit Windrädern auf Neufahrner Flur die Energiewende voranzutreiben, einen Riegel vorgeschoben. Zähneknirschend musste der Gemeinderat das Verfahren jetzt einstellen.

Aufgrund des Wind-an-Land-Gesetzes, mit dem der Bund den Ausbau der Windenergie vorantreiben will, war es das Ziel des Neufahrner Beschlusses, eine Konzentrationsfläche für Windenergieanlagen von ausreichender Größe festzulegen. Damit wollte man einerseits einen Beitrag Neufahrns zur Ermöglichung der Energiewende leisten, andererseits aber auch die Verträglichkeit mit künftigen möglichen Entwicklungen der Siedlungsflächen sicherstellen.

Nicht nur die zurzeit gängigen Anlagenhöhen von 250 Metern sind laut DFS ein Problem

Beide Absichten haben sich am Montag zerschlagen. Denn die Deutsche Flugsicherung (DFS) äußerte in ihrer Stellungnahme vom 27. Juli „erhebliche Bedenken“ gegen das Vorhaben. Die DFS ging, so schreibt sie, bei den Berechnungen von zurzeit gängigen Anlagenhöhen von 250 Meter aus. Negative Auswirkungen würden sich jedoch auch bei deutlich niedrigeren Anlagenhöhen ergeben. Zusammenfassend liest sich das Urteil der DFS so: „Gegen alle Potenzialflächen für Windenergie der Gemeinde Neufahrn bestehen erhebliche Bedenken.“

Grund dafür sind die Vorgaben des Instrumentenanflugverfahrens. Die DFS würde also in einem Genehmigungsverfahren zu Luftfahrthindernissen auf den genannten Flächen gegenüber der Landesluftfahrtbehörde negative gutachtliche Stellungnahmen abgeben.

Vertreter der Bundesaufsicht Flugsicherung rät zu „vorsichtiger Zurückhaltung“

Ein Vertreter der Bundesaufsicht Flugsicherung schreibt: „Ohne Ihre Planungshoheit auch nur im Ansatz antasten zu wollen, würde ich die Empfehlung aussprechen wollen, der weiteren planungsrechtlichen Verfolgung der Konzentrationsfläche mit einer vorsichtigen Zurückhaltung zu begegnen. Gleichwohl würde ich Ihren kommunalen Gremien empfehlen, im Rahmen der anstehenden bauleitplanerischen Abwägung an der im Süden Ihrer Gemeinde gelegenen Konzentrationsfläche festzuhalten.“

Allerdings lässt auch die Äußerung der Naturschutzbehörde vermuten, dass aus Gründen des Artenschutzes vogelschlagrelevanter Arten die Ausweisung der Konzentrationszone zur Windenergienutzung im Flächennutzungsplan nicht möglich sein wird. Die abschließende Beurteilung des Sachverhalts sei zwar erst mit Vorliegen der Ausführungshinweise zum Vorkommen dieser Arten möglich, das Verfahren müsse aber solange unterbrochen werden.

Zusammenfassend und zur Enttäuschung der Gemeinderäte schien also eine Fortsetzung des Verfahrens „in der Gesamtschau rechtlich nicht möglich“, wie es im Beschlussvorschlag hieß. Fazit: Die 29. Änderung des Flächennutzungsplanes hinsichtlich der Ausweisung von Konzentrationszonen für die Windkraftnutzung wird eingestellt.